В Підмосков'ї ліквідований генерал РФ. Чим він займався та який "український слід" вже знайшли

Це вже другий генерал за пів року

Ярослав Москалик, генерал-майор Міноборони РФ, 25 квітня загинув внаслідок вибуху автомобіля у дворі у Балашисі (Підмосков'ї, РФ). Вибух прогримів о 10:40.

Слідчий комітет РФ підтвердив загибель Ярослава Москалика. Як пишуть вибух біля будинку бульваром Нестерова був настільки сильним, що загиблого відкинуло на кілька метрів, а у квартирах на нижніх поверхах вибило шибки. Авто спалахнуло, його загасили пожежники.

Машина вибухнула, коли 59-річний Ярослав Москалик проходив поряд із нею. РосЗМІ пишуть, що СВП (саморобний вибуховий пристрій) у авто складався з ВОГів – пострілів для підствольних гранатометів.

У загибелі Москалика у Росії вже знайшли "український слід"

Зазначається, що вибухнув Volkswagen Golf, який його попередня власниця продала 29-річному громадянину Азербайджану. Telegram-канал Mash пише, що останнім власником машини нібито був 40-річний уродженець українського міста Суми.

За даними каналу, у 2015 році він отримав російський паспорт та права. У лютому цього року він нібито придбав цей Volkswagen. Пишуть, що він нібито у 2014 році працював на "Азовсталі" у Маріуполі. Пізніше регулярно їздив на заробітки до РФ. У соцмережах публікував антиукраїнські пости.

Що відомо про Ярослава Москалика

У 2015 році брав участь у переговорах з Україною в рамках "Нормандського формату". Також був спікером з питань, пов'язаних з операцією ЗС РФ у Сирії. З 2021 року обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління (ГОУ) Генерального штабу Збройних сил РФ.

Які обов'язки він виконував

Народний депутат України Олексій Гончаренко розповів про обов'язки заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ. Москалик брав участь у стратегічному плануванні військових операцій. Сюди входить розробка планів ведення бойових дій та координація оперативних рішень на рівні Генштабу.

Також заступника начальника Головного оперативного управління контролював проведення військових операцій. Йдеться про контроль за діями військ на основних напрямках та забезпечення виконання наказів керівництва Генштабу.

Також до обов'язків Москалика входило оперативне управління Збройними силами РФ. Він відповідав за координацію взаємодії між різними видами військ (сухопутні, повітряні, морські сили). Також він мав здійснювати моніторинг бойової обстановки в режимі реального часу.

Четверта задача заступника начальника ГОУ Генштабу РФ — взаємодія з іншими структурами Міноборони Росії. Сюди входить співпраця з розвідкою, логістикою, військово-промисловим комплексом. Також він відповідав за узгодження операцій із політичним керівництвом (Радбез рф, Міністерство оборони).

"Він не був супер публічною фігурою, як Шойгу чи Герасимов, але саме такі посадовці приймають ключові рішення на рівні оперативного командування. Тому ця операція — великий успіх", — резюмував Гончаренко.

Варто зауважити, що це вже другий випадок усунення високопоставленого російського військового в тилу. Як розповідав "Телеграф", 17 грудня у Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов.