Родина в заручниках чи кокаїн? Очільник РДК розповів, чи міг Пригожин дійти до Москви та чому зупинився

Тоді влада у РФ була на долоні – бери й роби, що хочеш, — каже Нікітін

Євген Пригожин, глава ПВК "Вагнера" який у червні 2023 року влаштував озброєний "похід на Москву", мав усі шанси дійти до російської столиці. Тоді стало ясно, що ніхто не буде воювати за путінську владу.

Таку думку висловив командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Нікітін в інтервʼю "Українській правді". За його словами, Пригожин — ще один приклад, що втративши владу в Росії, втрачаєш все. Після його вбивства ПВК "Вагнер" знищили.

"Чи міг би він дійти до Москви? Однозначно. Він зупинився за 200 кілометрів від МКАД. Ще в Ростові-на-Дону було зрозуміло: ніхто не буде воювати за путінську владу", — сказав командир РДК.

За його словами, з кожною заявою Пригожин підвищував ставки. Спочатку він критикував тодішнє військове керівництво Росії та вимагав снарядів, а потім перемкнувся на причини війни. Він навіть вголос сказав очевидне — на Росію ніхто не нападав і вона першою напала.

Євген Пригожин

"Будь-який дестабілізатор Росії в моїх очах є союзником. Існує вселенське зло – Російська Федерація на чолі з Путіним. Усе, що протистоїть цьому злу, навіть якщо воно не є лицарем у блискучих обладунках, як Пригожин – це потенційний союзник. Тоді Російський добровольчий корпус був значно меншим, ніж зараз. Надати відчутну воєнну підтримку ми б не змогли, але ми максимально уважно спостерігали", — зазначив Денис Нікітін.

Він розповів, що вже зранку того дня, коли Пригожин влаштував свій "бунт", був у ГУР, та отримав інструкції від його глави Кирила Буданова. Глава РДК був готовий до всього.

"Чому вагнери зупинилися, я чув кілька версій: від того, що його родину взяли в заручники, до того, що припинилася дія кокаїну і Пригожин прийшов до тями. У будь-якому разі влада в країні була на долоні – бери і роби, що хочеш. Але він зупинився і загинув, а вагнерів стирають з історії цієї війни. При тому, що якби структура Пригожина існувала, сирійський уряд так легко не впав би за лічені дні", — резюмував командир РДК.

Нагадаємо, також Денис Нікітін розповів, як Росія перетворюється на цифровий концтабір. Росіяни вимушені навіть вдома говорити пошепки, сусіди зливають у правоохоронні органи все, а особливо, що стосується України.