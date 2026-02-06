Уроженец Украины, работающий на Кремль. В Москве подстрелили топового генерала (детали)

Генерал родился в Винницкой области

В пятницу, 6 февраля, в Москве стреляли в российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщают РосСМИ. Алексеев был госпитализирован, деталей о его состоянии не сообщается. По факту покушения возбуждено уголовное дело. Уточняется, что в генерала стреляли в жилом доме на Волоколамском шоссе.

Алексеев является первым заместителем главы ГРУ – центральный орган военной разведки РФ. Именно руководитель ГРУ Игорь Костюков сейчас возглавляет делегацию РФ на переговорах с Украиной и США.

Владимир Алексеев родился в Украине — что о нем известно

Владимир Алексеев – российский военный, генерал-лейтенант. С 2011 года – первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

Владимир Алексеев родился 23 или 24 апреля 1961 или 1964 в селе Голодьки Винницкой области в Украине. После школы он обучался в Рязанском воздушно-десантном училище.

Был начальником разведывательного управления Дальневосточного, а впоследствии Московского военного округа. Затем работал в центральном аппарате Главного разведуправления ГШ ВС РФ. Сначала Алексеев занимал должность начальника 14-го управления, а затем стал начальником штаба – первым заместителем начальника ГУР.

Во время бунта главы ПВК "Вагнера" Евгения Пригожина Алексеев проявил максимальную лояльность к главе России Владимиру Путину. Действия Пригожина генерал назвал государственным переворотом и "ударом в спину стране и президенту".

С 2016 года находится под санкциями США за "злонамеренные действия в киберпространстве". Также Алексеев находится под санкциями Европейского союза, Канады, Украины, Великобритании за участие в войне против Украины.

