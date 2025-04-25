"Кого обираємо?": в мережі "розкрили таємницю" підриву топгенерала у Підмосков'ї

Українці висунули свою "теорію", як обиралась ціль

Ліквідація російського генерал-лейтенанта Ярослава Москалика надихнула українців не лише на меми, а й на влучні жарти. Так, дехто вже розповів, як насправді Сили оборони України обирали "ціль".

У мережі з'явилось фото уявного діалогу з очільником Головного управління розвідки Кирилом Будановим та головою Служби безпеки України Василем Малюком. Під час спілкування співрозмовник називає чотири імені топгенералів Росії, з яких Буданов та Малюк мають обрати одного.

"Пане Малюк, пане Буданов, у нас є чотири цілі: генерал Іванов, генерал Пєтров, генерал Сідоров та генерал Москалик, кого обираємо?", — йдеться у повідомленні.

У відповідь чутно тільки сміх та фразу "Ну я серйозно!", яка красно демонструє, що вибір пав саме на генерала Москалика. Зауважимо, що суть жарту у тому, що в Україні вже тривалий час росіян називають "москалями". Це, до речі, робив і видатний поет Тарас Шевченко у своїх творах, до прикладу, "Кохайтеся ж, чорнобриві. Та не з москалями".

Ліквідація російських генералів зазвичай сприймається українцями, як гарна новина. Але коли один з них на прізвище Москалик — це викликає хвилю жартів.

Нагадаємо, що 25 квітня в Підмосков'ї ліквідували російського генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Він загинув через вибух авто. У машину підклали саморобний вибуховий пристрій. В Кремлі вже прокоментували подію, погрожуючи Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Брянську ліквідували провідного інженера, який модернізував російські РЕБи.