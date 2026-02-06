Рус

Прямо під час бунту "вагнерівців". У мережі спливло архівне відео розмови генерала Алексєєва та Пригожина

Анастасія Мокрик
Володимир Алексєєв та Євген Пригожин
Фото Колаж "Телеграфу"

Відео показує, як лідер ПВК "Вагнер" говорив із заступником міністра оборони РФ та генералом Алексєєвим

Генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, на якого скоєно замах у Москві 6 лютого, розмовляв із лідером ПВК Євгеном Пригожиним під час заколоту "вагнерівців". У мережі активно обговорюють відео цього моменту.

Що потрібно знати:

  • Ролик, як стверджується, знятий у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону
  • На коментар Пригожина про бажання "отримати міністра оборони Сергія Шойгу", Алексєєв з усмішкою відповів: "Забирайте"
  • Дмитро Золотухін у Facebook зазначив, що Алексєєв — це архітектор гурту "Вагнера"

Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Colonelcassad, який веде пов’язаний із ПВК "Вагнера" пропагандист Борис Рожин.

Як стверджується, ролик було знято у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Пригожин на ньому розмовляє із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим та заступником начальника Генштабу РФ Володимиром Алексєєвим.

"Ми сюди приїхали. Ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки їх немає, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов і йдемо до Москви", — заявляє у ролику Пригожин.

Голова ПВК "Вагнера" заявив, що він хоче "отримати начальника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу". Що цікаво, Алексєєв на цьому з посмішкою відповів: "Забирайте".

Тим часом, виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства та колишній заступник міністра інформації Дмитро Золотухін на своїй сторінці у Facebook опублікував пост, в якій сказав, що Алексєєв – архітектор групи "Вагнера".

"Ось тут на фото вони з Євкуровим сидять у Ростові і вмовляють Пригожина дати задню перед тим, як він рушив до Москви. Алексєєв, на мою думку, надалі готував і виконував ліквідацію Пригожина та Уткіна, а разом з ними ще кількох безневинних людей, які летіли в одному літаку. Алексєєв – власне, одне з ключових високопоставлених офіцерів найбільш заможних розвідувальних підрозділів РФ. Отже… Велике прохання до всіх – тримати пальчики схрещеними, а кулачки стиснутими", — пише він.

Юнус-Бек Євкуров, Євген Пригожин та Володимир Алексєєв
Юнус-Бек Євкуров, Євген Пригожин та Володимир Алексєєв

До речі, Пригожин запам’ятався тим, що збирав злочинців у в’язницях та відправляв їх на фронт проти українців. Найбільшу популярність отримав після того, як разом зі своїми найманцями очолив спробу військового перевороту в Росії 24 червня 2023 року. Лише через два місяці за загадкових обставин загинув в авіакатастрофі.

Володимир Алексєєв — хто він

Володимир Алексєєв – російський військовий, генерал-лейтенант. З 2011 року перший заступник начальника Головного розвідувального управління Генштабу РФ.

Народився 21 квітня 1961 року в селі Голодьки Вінницької області в Україні. Після школи він навчався у Рязанському повітряно-десантному училищі.

Був начальником розвідувального управління Далекосхідного, а згодом Московського військового округу. Потім працював у центральному апараті Головного розвідуправління ГШ ЗС РФ. Спочатку Алексєєв обіймав посаду начальника 14-го управління, та був начальником штабу – першим заступником начальника ГУР.

6 лютого 2026 року невідомий кілька разів вистрілив генералу в спину і втік з місця події. про факт замаху порушено кримінальну справу. Уточнюється, що у генерала стріляли у житловому будинку на Волоколамському шосе.

Володимир Алексєєв
Володимир Алексєєв

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Підмосков’ї було ліквідовано генерал РФ Ярослав Москалик. Він загинув внаслідок вибуху автомобіля.

