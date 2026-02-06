Прямо під час бунту "вагнерівців". У мережі спливло архівне відео розмови генерала Алексєєва та Пригожина

Відео показує, як лідер ПВК "Вагнер" говорив із заступником міністра оборони РФ та генералом Алексєєвим

Генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, на якого скоєно замах у Москві 6 лютого, розмовляв із лідером ПВК Євгеном Пригожиним під час заколоту "вагнерівців". У мережі активно обговорюють відео цього моменту.

Що потрібно знати:

Ролик, як стверджується, знятий у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону

На коментар Пригожина про бажання "отримати міністра оборони Сергія Шойгу", Алексєєв з усмішкою відповів: "Забирайте"

Дмитро Золотухін у Facebook зазначив, що Алексєєв — це архітектор гурту "Вагнера"

Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Colonelcassad, який веде пов’язаний із ПВК "Вагнера" пропагандист Борис Рожин.

Як стверджується, ролик було знято у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Пригожин на ньому розмовляє із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим та заступником начальника Генштабу РФ Володимиром Алексєєвим.

"Ми сюди приїхали. Ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки їх немає, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов і йдемо до Москви", — заявляє у ролику Пригожин.

Голова ПВК "Вагнера" заявив, що він хоче "отримати начальника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу". Що цікаво, Алексєєв на цьому з посмішкою відповів: "Забирайте".

Тим часом, виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства та колишній заступник міністра інформації Дмитро Золотухін на своїй сторінці у Facebook опублікував пост, в якій сказав, що Алексєєв – архітектор групи "Вагнера".

"Ось тут на фото вони з Євкуровим сидять у Ростові і вмовляють Пригожина дати задню перед тим, як він рушив до Москви. Алексєєв, на мою думку, надалі готував і виконував ліквідацію Пригожина та Уткіна, а разом з ними ще кількох безневинних людей, які летіли в одному літаку. Алексєєв – власне, одне з ключових високопоставлених офіцерів найбільш заможних розвідувальних підрозділів РФ. Отже… Велике прохання до всіх – тримати пальчики схрещеними, а кулачки стиснутими", — пише він.

Юнус-Бек Євкуров, Євген Пригожин та Володимир Алексєєв

До речі, Пригожин запам’ятався тим, що збирав злочинців у в’язницях та відправляв їх на фронт проти українців. Найбільшу популярність отримав після того, як разом зі своїми найманцями очолив спробу військового перевороту в Росії 24 червня 2023 року. Лише через два місяці за загадкових обставин загинув в авіакатастрофі.

Володимир Алексєєв — хто він

Володимир Алексєєв – російський військовий, генерал-лейтенант. З 2011 року перший заступник начальника Головного розвідувального управління Генштабу РФ.

Народився 21 квітня 1961 року в селі Голодьки Вінницької області в Україні. Після школи він навчався у Рязанському повітряно-десантному училищі.

Був начальником розвідувального управління Далекосхідного, а згодом Московського військового округу. Потім працював у центральному апараті Головного розвідуправління ГШ ЗС РФ. Спочатку Алексєєв обіймав посаду начальника 14-го управління, та був начальником штабу – першим заступником начальника ГУР.

6 лютого 2026 року невідомий кілька разів вистрілив генералу в спину і втік з місця події. про факт замаху порушено кримінальну справу. Уточнюється, що у генерала стріляли у житловому будинку на Волоколамському шосе.

Володимир Алексєєв

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Підмосков’ї було ліквідовано генерал РФ Ярослав Москалик. Він загинув внаслідок вибуху автомобіля.