Прямо во время бунта "вагнеровцев". В сети всплыло архивное видео разговора генерала Алексеева и Пригожина
Видео показывает, как лидер ЧВК "Вагнер" говорил с замминистра обороны РФ и генералом Алексеевым
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого совершено покушение в Москве 6 февраля, разговаривал с лидером ЧВК Евгением Пригожиным во время мятежа "вагнеровцев". В сети активно обсуждают видео этого момента.
Что нужно знать:
- Ролик, как утверждается, снят в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону
- На комментарий Пригожина о желании "получить министра обороны Сергея Шойгу", Алексеев с улыбкой ответил: "Забирайте"
- Дмитрий Золотухин в Facebook отметил, что Алексеев — это архитектор группы "Вагнера"
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Colonelcassad, который ведет связанный с ЧВК "Вагнера" пропагандист Борис Рожин.
Как утверждается, ролик был снят в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Пригожин на нем разговаривает с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба РФ Владимиром Алексеевым.
"Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву", — заявляет в ролике Пригожин.
Глава ЧВК "Вагнера" заявил, что он хочет "получить начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу". Что интересно, Алексеев на этомс улыбкой ответил: "Забирайте".
Между тем, исполнительный директор Института постинформационного общества и бывший заместитель министра информации Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором сказал, что Алексеев – архитектор группы "Вагнера" .
"Вот здесь на фото они с Евкуровым сидят в Ростове и уговаривают Пригожина дать заднюю перед тем, как он двинулся на Москву. Алексеев, по-моему, в дальнейшем готовил и выполнял ликвидацию Пригожина и Уткина, а вместе с ними еще нескольких невинных людей, летевших в одном самолете. Алексеев – фактически, одно из ключевых высокопоставленных офицеров наиболее состоятельных разведывательных подразделений РФ. Так что… Большая просьба ко всем – держать пальчики скрещенными, а кулачки сжатыми", — пишет он.
К слову, Пригожин запомнился тем, что собирал преступников по тюрьмам и отправлял их на фронт против украинцев. Наибольшую известность получил после того, как вместе со своими наемниками возглавил попытку военного переворота в России 24 июня 2023 года. Спустя всего два месяца при загадочных обстоятельствах погиб в авиакатастрофе.
Владимир Алексеев — кто он
Владимир Алексеев – российский военный, генерал-лейтенант. С 2011 года – первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ.
Родился 21 апреля 1961 года в селе Голодьки Винницкой области в Украине. После школы он обучался в Рязанском воздушно-десантном училище.
Был начальником разведывательного управления Дальневосточного, а впоследствии Московского военного округа. Затем работал в центральном аппарате Главного разведуправления ГШ ВС РФ. Сначала Алексеев занимал должность начальника 14-го управления, а потом стал начальником штаба – первым заместителем начальника ГУР.
6 февраля 2026 года неизвестный несколько раз выстрелил генералу в спину и скрылся с места происшествия. о факту покушения возбуждено уголовное дело. Уточняется, что в генерала стреляли в жилом доме на Волоколамском шоссе.
