У ПВК "Вагнера" новий главар: у нього немає трьох кінцівок (відео)

Він втратив частини тіла під час так званого "виконання завдань"

Новим командиром російської приватної військової компанії "Вагнера" став Дмитро Подольський із позивним "Салем" — людина з ампутованими трьома кінцівками. Воюючи проти України, він втратив обидві ноги та одну руку.

Що потрібно знати:

Подільський раніше обіймав посаду радника з безпеки президента ЦАР

Під час повномасштабної війни в Україні командував 5-м штурмовим загоном ПВК "Вагнер"

Новий ватажок "Вагнера" раніше працював старшим тренером Федерації кікбоксингу Приморського краю

Інформація про це була опублікована білоруським виданням "Хартыя 97". Там же показали відео з новим ватажком "Вагнера".

Подільський заявляє, що втратив ноги й руку під час так званого "виконання завдань". Після цього він нібито витратив вісім місяців на відновлення після тяжких травм.

До цього призначення він обіймав посаду радника з питань безпеки президента Центральноафриканської Республіки Фостена-Арханжа Туадери – посаду, що тісно пов’язана з впливом Росії в Африці.

Дмитро Подільський — що про нього відомо

Народився 2 березня 1978 року у місті Єйську Краснодарського краю.

2001 року служив у 14-й окремій бригаді спеціального призначення Головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС РФ у місто Уссурійську Приморського краю, а з 2012 року у місті Хабаровськ.

Воював у Сирії й під час одного з відряджень туди отримав контузію, яка згодом позначилася на слуху.

У званні майора звільнився зі Збройних сил Росії.

З 2017 року мешкав в Уссурійську, працював старшим тренером Федерації кікбоксингу Приморського краю.

Під час повномасштабної війни в Україні Подільський командував 5-м штурмовим загоном ПВК "Вагнер".

Восени 2022 року втратив руку та ноги, воюючи проти України. 2023 року повернувся до "Вагнера".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні 2023 року у Тверській області Росії розбився літак Євгена Пригожина, який був головою ПВК "Вагнер".

Приватний літак Embraer Legacy впав поблизу населеного пункту Куженкіно. Він здійснював рейс Москва – Санкт-Петербург. На борту перебували 10 осіб, з них 3 члени екіпажу. Усі вони загинули. Після цього ЗМІ висували різні версії знищення літака Пригожина, зокрема повідомлялося, що на його борту або на шасі могла бути вибухівка. Згідно з ще однією з версій, борт збив російський винищувач Су-35.

Ще одна з версій — Пригожина покарав Путін за бунт, який члени ПВК влаштували у кінці червня.