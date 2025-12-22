Третій генерал за рік. Як ліквідований у Москві Сарваров встиг відзначитися в Україні
Генерал-лейтенант брав участь у збройній агресії РФ в Чечні, Сирії тощо
Російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, який помер у Москві після вибуху авто, очолював Директорат оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил Росії. Він мав пряме відношення до війни в Україні, а також брав участь у бойових діях в Чечні та Сирії.
Що треба знати:
- 22 грудня зранку в Москві вибухнуло авто, за кермом якого був Сарваров
- 56-річний російський генерал помер у лікарні від отриманих травм
- Сарваров був одним з головних посадовців Генштабу РФ
Як Фаніл Сарваров відзначився у війні в Україні
Російський генерал-лейтенант, як посадовець Генштабу, був частиною російського верхнього військового командування й відповідав за організацію бойової та оперативної підготовки російських сил, що беруть участь у війні в Україні. Тобто його робота стосувалася не безпосереднього ведення боїв, а планування, тренувань і підготовки підрозділів протягом всієї війни.
Інформації про фактичну участь Сарварова в якихось операціях на території України чи в Курській області немає, але його робота в Генштабі — вагомий внесок в російську збройну агресію. Відомо, що генерал із 1992 по 2003 рік брав участь у бойових діях у Чечні та осетино-інгушському конфлікті, а у 2015–2016 роках – в операції російської армії в Сирії.
Зауважимо, що Сарваров став третім російським генерал-лейтенантом, якого вбили в Росії. Адже звання генерал-лейтенанта мав начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Ігор Кириллов, якого ліквідували у Москві рік тому. Ще одного генерал-лейтенанта Ярослава Москалика вбили у квітні.
