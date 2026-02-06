Рус

Радіти не варто. Експерти оцінили наслідки замаху на генерала Алексєєва для України

Олена Руденко
06 лютого 2026, 13:03
У генерала зробили кілька пострілів

Зранку у п'ятницю, 6 лютого у Москві стріляли в російського генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва, він перебуває у важкому стані. Це може зашкодити переговорному процесу, який зараз відбувається між Україною, США та Росією.

Що треба знати:

  • Напад на Алексєєва стався тлі перших предметних переговорів щодо припинення війни
  • Україні це невигідно, адже ми зацікавлені у переговорах
  • Однак спроба ліквідації топгенерала може бути пов'язана з його роллю у ПВК "Вагнера"

Чому замах на Алексєєва може зашкодити Україні

Таку думку висловив Вадим Денисенко, колишній нардеп, ексрадник голови Міністерства внутрішніх справ та письменник. Він наголосив, що Алексєєв є першим заступником глави Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації Ігоря Костюкова. Саме останній зараз очолює делегацію РФ на переговорах з Україною та США.

Денисенко вважає, що замах на Алексєєва може призвести до зриву переговорів, що не є хорошим сценарієм для України. На думку експерта, замах на Алєксєєва — це кінцева фаза зачистки росіянами групи "Вагнера".

Справа в тому, що за створенням Вагнера стояв саме Алєксєєв. І тепер, коли всі вже забули і про Пригожина, і про його медіахолдинг, прийшов час для "героїчної" смерті батька-засновника. Я б просував саме цю версію, — пише Денисенко

Замах на генерала може бути спробою зірвати переговори

Водночас в Офісі президента припускають, що замах на Алексєєва може бути спробою третьої сторони зірвати мирні переговори. Про це заявили джерела Новини.LIVE в ОП.

Володимир Алексєєв
Володимир Алексєєв

Річ у тім, що спроба вбивства генерал-лейтенанта ГРУ відбулася на тлі перших за цю війну предметних переговорів щодо припинення російсько-української війни. Щобільше, саме тоді, коли саме ГРУ координує російську переговорну групу, каже джерело.

Очікується, що російська сторона зробить заяви про "український слід". Однак у нинішніх умовах подібна операція є найменш вигідною саме для України, бо може зашкодити переговорному процесу.

Найбільш імовірною версією в ОП вважають спробу третьої сторони зірвати переговори у власних інтересах. Якщо це так, то це була атака не лише на російського генерала, але й на процес перемовин, у продовженні яких сьогодні найбільше зацікавлена саме Україна.

Напад міг бути помстою за причетність Алексєєва до "Вагнера"

Медіаексперт, колишній заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін вважає, що напад на Алексєєва пов'язаний з його роллю в існуванні ПВК "Вагнера". Він написав у Facebook, що Алєксєєв — архітектор групи "Вагнера" і, фактично, "бабка-повитуха" Євгена Пригожина.

Пригожин та Алексєєв під час заколоту
Пригожин та Алексєєв під час заколоту

Алексєєв, на мою думку, в подальшому готував і виконував ліквідацію Пригожина та Уткіна, а разом з ними ще декількох невинних людей, які летіли в одному літаку. Алєксєєв — фактично, один з ключових високопоставлених офіцерів найбільш спроможних розвідувальних підрозділів РФ, — пише Золотухін, порадивши українцям "тримати кулачки"

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" під керівництвом Євгена Пригожина активно воювало проти України у 2022-2023 роках. Однак Пригожин публічно критикував міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Разом зі своїми найманцями Пригожин очолив спробу військового перевороту в Росії 24 червня 2023 року. Лише через два місяці за загадкових обставин він загинув в авіакатастрофі. Разом з ним загинув й відомий бойовик ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін.

В Алексєєва стріляли свої?

Український блогер, журналіст та військовий оглядач Денис Казанський також вважає, що в Алексєєва стріляли свої. Саме цим пояснюється, що стрілок зміг легко наблизитися до заступника глави ГУР у його будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стріляти у генерала Алексєєва могла жінка-кілер. Це одна з версій силовиків, нападницю чи нападника шукають.

