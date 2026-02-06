Радоваться не стоит. Эксперты оценили последствия покушения на генерала Алексеева для Украины

В генерала сделали несколько выстрелов

Утром в пятницу, 6 февраля в Москве стреляли в российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, он находится в тяжелом состоянии. Это может повредить переговорному процессу, который сейчас проходит между Украиной, США и Россией.

Что нужно знать:

Нападение на Алексеева произошло на фоне первых предметных переговоров по прекращению войны

Украине это невыгодно, так как мы заинтересованы в переговорах

Однако попытка ликвидации топ-генерала может быть связана с его ролью в ППК "Вагнера"

Почему покушение на Алексеева может повредить Украине

Такое мнение высказал Вадим Денисенко, бывший нардеп, экс-советник главы Министерства внутренних дел и писатель. Он отметил, что Алексеев — первый заместитель главы Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игоря Костюкова. Именно последний сейчас возглавляет делегацию РФ на переговорах с Украиной и США.

Денисенко считает, что покушение на Алексеева может привести к срыву переговоров, что не является хорошим сценарием для Украины. По мнению эксперта, покушение на Алексеева — это конечная фаза зачистки россиянами группы "Вагнера".

Дело в том, что за созданием Вагнера стоял именно Алексеев. И теперь, когда все уже забыли и о Пригожине, и о его медиахолдинге, пришло время для "героической" смерти отца-основателя. Я бы продвигал именно эту версию, – пишет Денисенко.

Покушение на генерала может быть попыткой сорвать переговоры

В то же время в Офисе президента предполагают, что покушение на Алексеева может быть попыткой третьей стороны сорвать мирные переговоры. Об этом заявили источники Новости.LIVE в ОП.

Владимир Алексеев

Дело в том, что попытка убийства генерал-лейтенанта ГРУ произошла на фоне первых за эту войну предметных переговоров по прекращению российско-украинской войны. Более того, именно тогда, когда именно ГРУ координирует российскую переговорную группу, говорит источник.

Ожидается, что российская сторона сделает заявления об "украинском следе". Однако в нынешних условиях подобная операция наименее выгодна именно для Украины, так как может навредить переговорному процессу.

Наиболее вероятной версией в ОП считают попытку третьей стороны сорвать переговоры в своих интересах. Если это так, то это была атака не только на российского генерала, но и на процесс переговоров, в продолжении которых сегодня больше всего заинтересована именно Украина.

Нападение могло быть местью за причастность Алексеева к "Вагнеру"

Медиаэксперт, бывший заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин считает, что нападение на Алексеева связано с его ролью в существовании ЧВК "Вагнера". Он написал в Facebook, что Алексеев — архитектор группы "Вагнера" и фактически "бабка-повитуха" Евгения Пригожина.

Пригожин и Алексеев во время мятежа

Алексеев, по моему мнению, в дальнейшем готовил и выполнял ликвидацию Пригожина и Уткина, а вместе с ними еще нескольких невинных людей, летевших в одном самолете. Алексеев — фактически один из ключевых высокопоставленных офицеров наиболее состоятельных разведывательных подразделений РФ, — пишет Золотухин, посоветовав украинцам "держать кулачки".

Напомним, ЧВК "Вагнера" под руководством Евгения Пригожина активно воевало против Украины в 2022-2023 годах. Однако Пригожин публично критиковал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Вместе со своими наемниками Пригожин возглавил попытку военного переворота в России 24 июня 2023 года. Всего через два месяца при загадочных обстоятельствах он погиб в авиакатастрофе. Вместе с ним погиб и известный боевик "Вагнера" Дмитрий Уткин.

В Алексеева стреляли свои?

Украинский блогер, журналист и военный обозреватель Денис Казанский также считает, что в Алексеева стреляли свои. Именно этим объясняется, что стрелок смог легко приблизиться к замглавы ГУР в его доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стрелять в генерала Алексеева могла женщина-киллер. Это одна из версий силовиков, напавшую или напавшего ищут.