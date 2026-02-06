Росія вже "знайшла винних". Що відомо про замах на генерала розвідки Алексеєва у Москві

Зараз він у вкрай тяжкому стані в операційній

Замах на російського генерала Володимира Алексєєва у Москві 6 лютого могла зробити жінка. Згідно з інформацією з мережі, в нього було здійснено три постріли.

Що потрібно знати:

Замах стався 6 лютого близько 7:00 ранку у житловому будинку

Дві кулі нібито попали в живіт, одна в ногу

Лікарі реанімації працювали на місці близько 15 хвилин

В Росії вже звинуватили в замаху Україну. Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що це нібито показує, що Київ налаштований на "постійні провокації, спрямовані своєю чергою на зрив переговорного процесу".

Як повідомляє Telegram-канал Baza, стріляти у генерала могла жінка-кілер. Це одна з версій силовиків і в даний час ведеться розшук стрілявшого. Однак, інформація не підтверджена.

У той же час Telegram-канал Mash пише, що в генерал-лейтенанта вистрілили щонайменше три рази. Зараз він у вкрай тяжкому стані в операційній на ШВЛ. За даними каналу, дві кулі нібито попали у живіт, одна в ногу. Алексєєв втратив багато крові.

Також повідомляється, що замах на Алексєєва було скоєно близько 7 години ранку — у ліфтовому холі його будинку на Волоколамському шосе у Москві.

Telegram-канал ASTRA публікує слова мешканців будинку, де сталася подія. Вони кажуть, що реанімація працювала на місці близько 15 хвилин, намагаючись урятувати генерала.

"Кажуть, на 24-му калюжі крові навіть у ліфтовому холі… Хто звідти?

- Я зараз виходила. Сказали вбивство.

— Реанімація не виїжджала хвилин 15 точно, чаклували там над людиною…", — пишуть у чаті сусіди.

Крім того, мешканці скаржаться на непрацюючі камери відеоспостереження у під’їзді та зазначають, що силовики перевіряли документи та проводили обшуки у деяких квартирах. За словами сусідів, згадувалося, що відеозаписи відсутні, хоча мешканці регулярно платять керуючій компанії за "безпеку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що У мережі спливло архівне відео розмови генерала Алексєєва та Пригожина.