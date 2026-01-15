Путін розуміє, що… Генерал пояснив, чому Росія не може перемогти Україну

Росіяни все більше відчувають наслідки агресії проти України

Російська армія не може перемогти Сили оборони України на полі бою, що безпосередньо впливає на хід війни. Кремль не здатен нескінченно підтримувати такий темп залучення нових солдатів у свою армію.

Навіть попри те, що росіянам байдуже до кількості загиблих і поранених, у них немає нескінченних людських ресурсів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

"Громадяни України проходять через сувору зиму та відключення електроенергії, які впливають на все: транспорт, зв’язок, опалення, приготування їжі, загалом життя. Стійкість українського народу неймовірна, й ми всі ще дуже-дуже довго будемо про це пам’ятати", — сказав Годжес.

Проте, за словами генерала, він не може передбачити, що війна закінчиться найближчим часом. На його думку, глава Кремля Володимир Путін розуміє, що його війська не здатні перемогти українські сили, оскільки в них немає спроможності прорвати оборону й здобути перевагу над українськими захисниками.

"Єдина сфера, де він вважає, що може досягти бодай якогось "прогресу", — це продовження атак на цивільне населення в надії, що українці почнуть тиснути на владу, аби та погодилася на що завгодно, тільки б це припинилося. Та, гадаю, українці розуміють: це ніколи не задовольнить Путіна й не стане завершенням війни. Здається, президент Зеленський це також усвідомлює", — зазначив Годжес.

Бен Годжес. Фото Getty Images

Генерал також поділився, що його вражає здатність України завдавати далекобійних ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. І це робиться не лише для того, щоб росіяни відчули наслідки у вигляді високих цін на газ або відсутності електропостачання, а передусім для того, щоб підірвати здатність Росії експортувати нафту й газ.

"Поєднання цих ударів і санкцій уже впливає на російську економіку та на спроможність Москви надалі фінансувати цю війну. Водночас запуск росіянами "Орєшніка" у напрямку Львівщини для мене став сигналом Кремля європейським країнам: "Не думайте про участь у якихось гарантіях безпеки". Та навряд це їх налякає", — впевнений Годжес.

Він наголосив, що Росія не може виграти, але Україні потрібно більше допомоги з протиповітряною та протиракетною обороною. Це необхідно, щоб захистити цивільне населення від терористичних обстрілів росіян.

Водночас, риторика про те, що Україна програє війну, а Росія має перевагу й зрештою переможе не зовсім відповідає дійсності. На справді, так вважають не всі у США — це позиція адміністрації Дональда Трампа.

"Саме таку лінію вони обрали. Більшість людей, які уважно стежать за тим, що відбувається, не сприймають хибний російський наратив про нібито неминучу перемогу Росії. Як я вже сказав, росіяни не здатні перемогти Україну. У 2025 році, ціною 150 мільярдів доларів і 400 тисяч втрат, Росія захопила менш ніж 1% української території. Ні фінансово, ні з точки зору людських ресурсів такий сценарій просто неможливо підтримувати нескінченно. Навіть якщо росіянам байдуже до кількості загиблих і поранених, у них немає нескінченного мобілізаційного ресурсу", — зазначив Годжес.

Бен Годжес. Фото Вікіпедія

Він наголосив, якщо росіяни не зможуть виплачувати великі грошові заохочення, то не зможуть і надалі залучати жителів з бідних регіонів, таких як Якутія, Татарстан або інших суб'єктів Російської Федерації до участі у війні.

"Тож я не вірю в безмежну спроможність Росії воювати. Саме тому ми маємо й надалі рішуче спростовувати цей хибний наратив", — підкреслив генерал.

Бен Годжес. Фото Вікіпедія

