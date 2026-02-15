Вибухи, пожежі та пошкодження: у Росії видалася гучна ніч

Вибухи пролунали відразу в кількох регіонах

У ніч проти 15 лютого у низці міст Росії прогриміли вибухи. Під ударом могли опинитися важливі об’єкти ворога.

Що потрібно знати:

У селищі Волна сталася пожежа в резервуарі з нафтопродуктами

З’являлися повідомлення про можливу атаку на порт у районі Тамані

Очевидці повідомляли про сильні звуки вибухів, тремтіння скла та спрацювання автомобільних сигналізацій

Як повідомляє популярний Telegram-канал Eхilenova+, вибухи лунали в Краснодарі, Новоросійську, Геленджику, Слов’янську-на-Кубані, Сочі, Анапі, Туапсе та Адигеї.

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що у селищі Волна сталася пожежа у резервуарі з нафтопродуктами внаслідок падіння уламків безпілотника. При цьому губернатор Веніамін Кондратьєв у своєму Telegram-каналі пише також про пошкодження складів та терміналів. У мережі з’явилася інформація, що у Тамані атаковано порт.

"Є кілька вогнищ загорянь — їх гасять 126 осіб та 34 одиниць техніки, у тому числі МНС Росії по Краснодарському краю", — сказано в повідомленні.

У той же час Кондратьєв пише про атаку на Сочі та пошкодження котельні в селі Юрівка в Анапському районі.

Згідно з повідомленнями в мережі, в Сочі міг бути атакований порт. У містах працювала ППО і нібито було збито десятки цілей.

Найгучніше вночі було в Адлері. Очевидці розповідають у мережі, що в будинках тремтіли шибки, а в деяких машинах спрацьовувала сигналізація.

До цього в регіоні було оголошено режим безпілотної небезпеки та вводили тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в російських містах Білгород і Новоросійський прогриміли вибухи. Внаслідок цього відбулися перебої зі світлом і частина будинків залишилася без електрики.