Взрывы, пожары и повреждения: в России выдалась громкая ночь
-
-
Взрывы раздались сразу в нескольких регионах
В ночь на 15 февраля в ряде городов России прогремели взрывы. Под ударом могли оказаться важные объекты врага.
Что нужно знать:
- В поселке Волна произошел пожар в резервуаре с нефтепродуктами
- Появлялись сообщения о возможной атаке на порт в районе Тамани
- Очевидцы сообщали о сильных звуках взрывов, дрожании стекол и срабатывании автомобильных сигнализаций
Как сообщает популярный Telegram-канал Eхilenova+, взрывы раздавались в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Славянске-на-Кубани, Сочи, Анапе, Туапсе и Адыгее.
В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в поселке Волна произошел пожар в резервуаре с нефтепродуктами в результате падения обломков беспилотника. При этом губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале пишет также о повреждении складов и терминалов. В сети появилась информация, что в Тамани атакован порт.
"Есть несколько очагов возгораний — их тушат 126 человек и 34 единиц техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю", — сказано в сообщении.
В то же время Кондратьев пишет об атаке на Сочи и повреждении котельной в селе Юровка в Анапском районе.
Согласно сообщениям в сети, в Сочи мог быть атакован порт. В городах работала ПВО и якобы были сбиты десятки целей.
Громче всего ночью было в Адлере. Очевидцы рассказывают в сети, что в домах дрожали стекла, а в некоторых машинах срабатывала сигнализация.
До этого в регионе был объявлен режим беспилотной опасности и вводили временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджик.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в российских городах Белгород и Новороссийский прогремели взрывы. В результате произошли перебои со светом и часть домов осталась без электричества.