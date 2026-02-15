Взрывы, пожары и повреждения: в России выдалась громкая ночь

Взрывы раздались сразу в нескольких регионах

В ночь на 15 февраля в ряде городов России прогремели взрывы. Под ударом могли оказаться важные объекты врага.

Что нужно знать:

В поселке Волна произошел пожар в резервуаре с нефтепродуктами

Появлялись сообщения о возможной атаке на порт в районе Тамани

Очевидцы сообщали о сильных звуках взрывов, дрожании стекол и срабатывании автомобильных сигнализаций

Как сообщает популярный Telegram-канал Eхilenova+, взрывы раздавались в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Славянске-на-Кубани, Сочи, Анапе, Туапсе и Адыгее.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в поселке Волна произошел пожар в резервуаре с нефтепродуктами в результате падения обломков беспилотника. При этом губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале пишет также о повреждении складов и терминалов. В сети появилась информация, что в Тамани атакован порт.

"Есть несколько очагов возгораний — их тушат 126 человек и 34 единиц техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю", — сказано в сообщении.

В то же время Кондратьев пишет об атаке на Сочи и повреждении котельной в селе Юровка в Анапском районе.

Согласно сообщениям в сети, в Сочи мог быть атакован порт. В городах работала ПВО и якобы были сбиты десятки целей.

Громче всего ночью было в Адлере. Очевидцы рассказывают в сети, что в домах дрожали стекла, а в некоторых машинах срабатывала сигнализация.

До этого в регионе был объявлен режим беспилотной опасности и вводили временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Геленджик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в российских городах Белгород и Новороссийский прогремели взрывы. В результате произошли перебои со светом и часть домов осталась без электричества.