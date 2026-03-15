Нафтовий вузол, склад ракет ППО і не тільки: у Росії всю ніч лунали вибухи (відео)

Повідомляється про пошкодження важливих об’єктів

У Росії та на тимчасово окупованих територіях України в ніч проти 15 березня пролунали вибухи. Під ударом могли опинитися нафтовий вузол, об’єкти енергетичної інфраструктури та сховище ракет для ППО росіян.

Відповідна інформація з’явилася у різних пабликах, які опублікували фото та відео пригоди. Попередньо відомо, що атаковано цієї ночі були російський Білгород, Краснодарський край, Волгоград, Мордовія, а також окуповані Росією Луганська область та Крим.

Бєлгород

Губернатор В’ячеслав Гладков заявив про серйозні ушкодження об’єктів енергетики. У зв’язку з цим у місті почалися проблеми з водою, теплом та світлом.

"В результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Більш точний масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", — написав він у Telegram.

Крім того, на території одного з об’єктів спалахнула пожежа. На місці працювали працівники МНС. Також було пошкоджено скління багатоквартирного будинку.

Краснодарський край

У Краснодарському краї цієї ночі було пошкоджено Тихорецький нафтовий вузол.

"У передмісті Тихорецька сталося спалах на території нафтобази через падіння уламків БПЛА За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", — заявили в оперативному штабі Краснодарського краю.

Водночас у Тихорецькому районі фрагменти БПЛА пошкодили дві високовольтні лінії.

Тихорецький нафтовий вузол — це великий транспортно-перевалочний комплекс нафтової інфраструктури, розташований у місті Тихорецьк. Він є важливим пунктом перекачування, зберігання та розподілу нафти у системі російських магістральних нафтопроводів. Нафтова інфраструктура в цьому районі пов’язана зі структурами компанії Транснефть, яка управляє магістральними нафтопроводами Росії і транспортує більшу частину нафти, що видобувається в країні.

Волгоград/область

Згідно з інформацією з мережі, вибухи пролунали над містами Волзьким і Червоноармійським районом Волгограда, де розташовані нафтопереробний завод, а також електростанція.

Мордовія

Місто Саранськ було атаковане невідомими безпілотниками. Відео прильотів було зафіксовано камерами зовнішнього відеоспостереження.

Луганська область

В окупованому Довжанську Луганської області було атаковано склад боєприпасів росіян. За попередньою інформацією, було потрапляння до сховищ ракет для ППО. В результаті боєприпаси здетонували.

На кадрах, які були опубліковані в мережі, видно спалах та заграву в небі від детонації ракет.

Крим

На території тимчасово окупованого Сімферополя прогриміли вибухи внаслідок атаки дрона. Під удар попала Таврійська ТЕС.

Таврійська ТЕС — це одна з головних електростанцій Криму, яка виробляє електрику з природного газу та забезпечує енергією Сімферополь та інші міста півострова.

Також відомо, що після нічної атаки на горі Ай-Петрі в Криму горіла станція радіолокації ворога. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у низці міст Росії прогриміли вибухи. Під ударом могли опинитися важливі об’єкти ворога.