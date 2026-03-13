Якщо не зробити цього у березні, можете втратити врожай: як доглядати озимий часник навесні

Часник після зими потребує особливого догляду

Після зими озимий часник потребує особливої уваги, адже саме навесні він активно піде в ріст. Щоб не втратити врожай, овоч потрібно правильно удобрити та помірно поливати. Зараз саме час зайнятися грядками.

"Телеграф" розповідає, що потрібно зробити із озимим часником весною, щоб отримати гарний урожай.

Як доглядати озимий часник навесні?

Озимий часник садиться восени, щоб навесні швидко піти в ріст. Коли сніг розтане, а земля трохи прогріється, овоч вимагає догляду та удобрення, розповіли на фейсбук-сторінці "Книга порад".

Заберіть укриття

Перше, що потрібно зробити, це прибрати укриття з грядки, якщо вона була присипана мульчею, соломою чи листям. Прибирати все це потрібно, коли встановиться стабільна плюсова температура, щоб часник не постраждав від заморозків.

Озимий часник. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Розпушіть землю

Після морозів і снігу земля ущільнюється, тому міжряддя потрібно розпушити приблизно на 3-5 см. Це допоможе часнику в землі отримувати більше повітря і запобігти застою вологи.

Перше підживлення

Після зимівлі у грунті часнику необхідний азот. Для підживлення можна використовувати розчин сечовини, аміачну селітру або настій коров’яку. Добриво потрібно вносити по вологому ґрунту, щоб коріння краще засвоювало поживні речовини. Друге підживлення можна провести через два тижні, використовуючи комплексні добрива.

Слідкуйте за вологістю

Якщо весна видалася посушливою, грядку з озимим часником потрібно помірно поливати, оскільки навесні він особливо потребує вологи. Однак і надлишок води небажаний, адже він може спричинити загнивання коріння. Також простежте, щоб на грядці не залишалося пошкоджених чи підмерзлих рослин. Якщо такі є, їх потрібно негайно видалити.

