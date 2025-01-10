У СРСР був свій Алжир, але "відпочивати" там не побажали б і ворогові

У різні роки на території табору утримувалося понад 18 тисяч жінок

Репресії за радянських часів, особливо за Сталіна, були звичайною справою — практично по всій території "Великого і могутнього" існувала система виправно-трудових таборів, більш відома як ГУЛАГ. На момент смерті "вождя народів" налічувалося понад два мільйони в’язнів, серед яких майже 440 тисяч жінок. З них 35505 були з дітьми, а 62886 були вагітними.

У СРСР також існував свій "Алжир". Але йдеться не про державу в Північній Африці — так розшифровується назва Акмолінського табору дружин зрадників Батьківщини, повідомляє "Телеграф". Інша назва цього табору — "26-а точка Головного управління таборів та місць ув’язнення".

Він існував у Казахстані (селище Акмол неподалік нинішньої столиці Астана). У різний час на території цього табору утримувалися понад 18 тисяч жінок-в’язнів.

Цей табір існував з 1938 по 1953 роки. За даними музею "АЛЖИР", тут утримувалися члени сімей "ворогів народу" жіночої статі — матері, тітки, бабусі, дружини, сестри, дочки. Усіх їх етапували сюди з різних куточків Радянського Союзу.

Територія табору

Пам’ятник жертвам репресій

Серед них були люди різних національностей, включаючи українців, казахів, молдаван, кримських татар, росіян, чеченців, білорусів, латишів, литовців, естонців, євреїв, поляків, німців, корейців, турків, грузинів, вірмен, азербайджанців та інших. Через цей табір також пройшли:

жінки з родини розстріляного у 1937 році маршала Радянського Союзу Михайла Тухачевського;

перша дружина поета Бориса Пастернака Євгенія Лур’є;

мати поета, композитора та виконавця пісень Булата Окуджави Ашхен Налбандян;

мати балерини Майї Плісецької Рахіль Мессерер-Плісецька (сама Майя у віці 12 років була удочерена тіткою Суламіф Мессерер);

дружина "всесоюзного старости" Михайла Калініна Катерина (була звільнена у 1946 році після смерті чоловіка);

дружина розстріляного у 1938 році партійного та радянського діяча Миколи Бухаріна Ганна;

радянський сценарист, редактор та журналіст Лія Солом’янська, дружина радянського письменника Аркадія Гайдара (загинув у 1941 році на фронті), мати контр-адмірала запасу Тимура Гайдара та бабуся в.о. прем’єр-міністра Росії після розпаду СРСР Єгора Гайдара

Композиція «Відчай та безсилля» уособлює безвихідь, втрату шляхів до звільнення, а тому приреченість на безсилля та розпач

Композиція «Боротьба і надія» являє собою жінку з надіями та помислами вирватися з неволі, а тому вона, ніби обмірковуючи ці шляхи, звернулася до поезії, до віршів та прекрасного

Стела «Сльози»

Типовий тюремний барак

Типовий тюремний вагон

Адміністрація табору часто забирала дітей у матерів

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як сталінський режим у СРСР знищував національну еліту, зокрема українську.