Favbet стає офіційним партнером ФК "Колос"

У сезоні 2025/26 компанія підтримує вже 6 клубів вищого дивізіону

Favbet офіційно став офіційним партнером клубу , який з гордістю захищає честь Київщини в українській прем’єр-лізі. Відтепер логотип бренду прикрашатиме форму гравців на матчах УПЛ.

"Колос" у 2012 році заснував Андрій Засуха. Роками старанної праці "Колос" вибився у найвищий дивізіон і тримає там позиції. Їхня історія є прикладом для українського футболу.

"Це партнерство у першу чергу про цінності та спільне бачення. Ми об’єднуємося з "Колосом", аби зробити футбол яскравішим та цікавішим для уболівальників", — зазначив Денис Якимов, директор зі спортивного маркетингу Favbet.

Фото: Надано ФК КОЛОС, матч "Колос"-"Кривбас"

Favbet і "Колос" готують низку заходів для фанатів — від спільних акцій і зустрічей до інтерактивних подій, що допоможуть зблизити команду з уболівальниками.

"Ми поруч із тими, хто грає до кінця і не здається. "Колос" — саме така команда. Впевнені, що попереду буде багато яскравих матчів та гучних перемог", — коментує засновник FAVBET Андрій Матюха .

Сьогодні Favbet є одним з найбільших спонсорів українського футболу. Компанія підтримує п’ять клубів УПЛ: "Шахтар", "Кривбас", "Рух", "Оболонь" та "ЛНЗ", а в першій лізі — "Лівий Берег". І ось тепер до цього списку додався "Колос". Компанія активно сприяє розвитку інфраструктури, молодіжних команд і фанатських спільнот.

"Для нас ця співпраця — не просто партнерство, а союз однодумців. Favbet розділяє наші цінності, вірить у розвиток клубу й готовий інвестувати в майбутнє. Ми розпочали новий сезон разом із нашим новим партнером — з перемоги. Віримо, що попереду ще більше яскравих матчів та емоцій для наших уболівальників. З Колосом у серці — разом до нових перемог!" — зазначив генеральний директор ФК "Колос" Євген Євсеєв.

Фото: Надано ФК КОЛОС, матч "Колос"-"Кривбас"

Минулий сезон УПЛ "Колос" завершив на 10-му місці.

Фото: Надано ФК КОЛОС, матч "Колос"-"Кривбас"

Цього року підопічні Руслана Костишина мають намір показати сильну гру та дати гідну боротьбу більш досвідченим командам чемпіонату.