В багатьох містах України на Різдво пройде Хода з зірками, — Гнат Коробко розповів про унікальний проєкт

На Різдво в багатьох містах України відбудеться масштабне дійство – Різдвяна хода з колядницькими зірками. Наступного тижня мешканці різних областей зможуть взяти участь у вебінарі, як організувати це свято у своєму місті. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів Гнат Коробко, один зі співавторів та меценатів проєкту.

"Різдвяна хода з колядницькими зірками – це одна з найдивовижніших сучасних українських різдвяних традицій, яка є продовженням давніх традицій колядування та вертепів, що оживають щороку під час Різдвяних свят. Традиція заснована у Львові в 2006 році, а в Києві впроваджується з 2013 року. Ми прагнемо, щоби така хода об’єднувала громади по всій Україні. Тому ми спочатку проведемо вебінар для всіх охочих створити традиційне свято у своєму місті. А потім подаруємо громадам з 11 міст України великі різдвяні зірки, створені майстрами, які є головним символом ходи", — розповів Гнат Коробко.

Він зазначив, що велика колядницька зірка є одним із ключових атрибутів святкування Різдва в Україні з давніх часів.

"Колядницька зірка є одним із ключових символів народного обряду колядування, що відбувається на Різдво по Святій Вечері або на перший день Різдва Христового. Обряд є особливим театралізованим дійством, під час якого люди ходили до один одного по хатах з піснями та поздоровляли господарів. Впевнений, що зірки допоможуть відтворити особливу атмосферу традиційного українського Різдва та згуртують навколо себе багато людей, як це було раніше", — зазначив Гнат Коробко.

Гнат Коробко

Вебінар "Різдвяна хода з колядницькими зірками" відбудеться 10 грудня о 18:30. Форма реєстрації доступна за посиланням.

Подію організовують Музей Івана Гончара, Благодійний фонд "КОЛО", Громадська організація "Обереги", освітній проєкт "Знай Свою Україну" та український меценат Гнат Коробко.

Як повідомлялося раніше на фейсбук-сторінці проєкту "Знай свою Україну", нещодавно у Києві збирали вчителів зі всієї України, щоб познайомити з українськими традиціями святкування Різдва. Після цього кожен педагог створить різдвяне свято у своїй школі.