Навчався у московській семінарії та має звання Героя України: як у молодості виглядав патріарх УПЦ КП Філарет

Сьогодні святіший патріарх відзначає день народження — йому виповнилося 96 років

Святіший Патріарх Київський та всієї Русі-України Філарет у цей день, 23 січня, відзначає день народження. Священнослужителю виповнилося 96 років. Більшість свого життя він присвятив служінню Богу і зараз залишається патріархом Української православної церкви Київського патріархату.

"Телеграф" у день народження Філарета вирішив згадати, як він виглядав у молодості.

Філарет — що про нього відомо

Патріарх Київський та всієї Русі-України Філарет (мирське ім’я Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року у селі Благодатному на Донбасі. Його батько був простим шахтарем, а мати домогосподаркою. У 14 років після смерті батька під час Другої світової війни Михайло вирішив стати священнослужителем.

Відомо, що Філарет закінчив Московську духовну семінарію Російської православної церкви й у 1950 році прийняв чернечий постриг, отримавши церковне ім’я Філарет. У 1952 році він закінчив курс Московської духовної академії зі ступенем кандидата богослов’я, після чого став викладачем Святого Письма у Московській духовній семінарії. Пізніше він став викладачем уже у духовній академії, де отримав звання доцента.

У 1968 році Святішим Патріархом Олексієм Філарет був зведений у сан митрополита. Вже 1990 року Філарет був одним із кандидатів на посаду московського патріарха, але програв ці вибори.

Після здобуття Україною незалежності, у 1991 році Філарет добився від Російської православної церкви самостійності та незалежності для Української православної церкви в управлінні. Проте це була повна автономія від РПЦ. Водночас митрополит Філарет став предстоятелем Української Православної Церкви з титулом "Митрополит Київський та всієї України".

Філарет. Фото: Getty Images

Мало хто знає, що за часів Євромайдану в Україні Філарет підтримав революційні настрої українців. Він пустив людей, які тікали від беркутівців до Михайлівського собору у Києві. Варто також зазначити, що 8 січня 2019 року Філарет отримав звання Герой України "за визначну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України".

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