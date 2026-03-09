Місячний посівний календар на березень 2026: найкращі дні, щоб розсада не витяглася

Зараз саме час спланувати посадку овочів на майбутній сезон

Березень — гаряча пора, коли після зими стартує новий посівний сезон. Зараз саме час планувати посадку рослин на розсаду, у теплицю та відкритий ґрунт. Часто городники орієнтуються на цикли Місяця, щоб підібрати максимально сприятливі дні посадки тих чи інших культур.

"Телеграф" підготував місячний посівний календар на березень 2026 року, щоб вибрати найвдаліші дні для посадки розсади і не тільки.

Місячний посівний календар на березень 2026

Морква: 27–31 березня — Відкритий ґрунт

Редиска рання: 27-29 березня — Посів насіння в теплиці

Петрушка, кріп: 1–3, 19–20, 27–28 березня — Відкритий ґрунт

Салат листовий: 1–3, 19–20 березня — Відкритий ґрунт

Цибуля-сівок: 27–30 березня — Відкритий ґрунт

Часник ярий: 27–29 березня.

Бобові: 1–3, 19–20 березня — Відкритий ґрунт

Картопля рання: 27–31 березня — Відкритий ґрунт

Томати: 1-3, 7-8, 19-21 березня — Висадка розсади в теплиці

Огірки: 1-3, 19-20 березня — Посів насіння у теплиці

Перець: 1-3, 7-8, 19-20 березня — Висадка розсади в теплиці

Баклажани: 1-3, 7-8 березня — Висадка розсади в теплиці

Шпинат: 1-3, 19-20 березня — Посів насіння в теплиці

Пізня капуста: 7-8, 15-16, 19-20 березня — Посів на розсаду на підвіконні

Кабачки: 1-3, 7-8 березня — Посів на розсаду на підвіконні

Гарбуз: 1-3, 7-8 березня — Посів на розсаду на підвіконні

Айстри: 1–3, 7–8, 15–16 березня — Посів на розсаду

Чорнобривці: 7-8, 15-16 березня — Посів на розсаду

Місячний посівний календар на березень 2026

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто садити перець у маленькі ємності. Безкоштовний лайфхак із вирощування розсади.