Во многих городах Украины на Рождество пройдет Парад со звездами, - Игнат Коробко рассказал об уникальном проекте

На Рождество во многих городах Украины состоится масштабное действо – Рождественский парад с колядницкими звездами. На следующей неделе жители разных областей смогут принять участие в вебинаре, как организовать этот праздник в своем городе. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал Игнат Коробко, один из соавторов и меценатов проекта.

"Рождественский парад с колядницкими звездами – это одна из самых удивительных современных украинских рождественских традиций, которая является продолжением давних традиций колядования и вертепов, которые ежегодно оживают во время Рождественских праздников. Традиция основана во Львове в 2006 году, а в Киеве вводится с 2013 года. Мы стремимся, чтобы такое шествие объединяло громады по всей Украине. Поэтому мы сначала проведем вебинар для всех желающих создать традиционный праздник в своем городе. А потом подарим громадам из 11 городов Украины большие рождественские звезды, созданные мастерами, которые являются главным символом шествия", — рассказал Игнат Коробко.

Он отметил, что большая колядницкая звезда является одним из ключевых атрибутов празднования Рождества в Украине с давних времен.

"Колядницкая звезда является одним из ключевых символов народного обряда колядования, которое происходит на Рождество на Свят Вечер или на первый день Рождества Христова. Обряд является особым театрализованным действом, во время которого люди ходили друг к другу по домам с песнями и поздравляли хозяев. Уверен, что звезды помогут воссоздать особую атмосферу традиционного украинского Рождества и сплотят вокруг себя многих, как это было раньше", — отметил Игнат Коробко.

Игнат Коробко

Вебинар "Рождественский ход с колядницкими звездами" состоится 10 декабря в 18:30. Форма регистрации доступна по ссылке.

Мероприятие организовывают Музей Ивана Гончара, Благотворительный фонд "КОЛО", Общественная организация "Обереги", образовательный проект "Знай Свою Украину" и украинский меценат Игнат Коробко.

Как сообщалось ранее на фейсбук-странице проекта "Знай свою Украину", недавно в Киеве собрали учителей со всей Украины, чтобы познакомить с украинскими традициями празднования Рождества. После этого каждый педагог создаст рождественский праздник в своей школе.