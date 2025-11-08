Обігрівач за 5 хвилин. Канадець дав пораду, як вижити в холодній кімнаті з простими свічками (відео)

Перетворіть глиняні горщики на міні-піч і зігрійтеся в холоди

Що робити, коли надворі холодно, опалення не працює, а електрообігрівач увімкнути неможливо — через відсутність світла чи ризик перевантаження мережі? Існує спосіб обігрітися без електрики.

Хоч це й звучить дивно, але чайні свічки разом зі звичайними квітковими горщиками можуть допомогти обігріти кімнату без опалення та електрики. Про цей корисний лайфхак розповів канадець Gem Webb.

Обігрівач своїми руками

Щоб зігріти кімнату за допомогою свічок та двох горщиків, поставте кілька запалених свічок на вогнетривку поверхню (це може бути цегла або металева підставка), накрийте їх одним горщиком (наприклад, глиняним), а зверху встановіть інший горщик так, щоб між ними був прошарок для циркуляції повітря.

Так глиняні горщики будуть акумулювати тепло від полум'я і поступово віддавати його в кімнату. Проте, не забувайте про безпеку: ніколи не залишайте саморобний обігрівач без нагляду, особливо якщо поруч є легкозаймисті матеріали.

Кераміці потрібно деякий час, щоб нагрітися та почати віддавати тепло. Це може зайняти кілька годин.

Зазначимо, що канадці — люди дуже кмітливі. Раніше один із них показав, яка плівка на вікна допоможе позбутися протягів.