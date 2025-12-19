Мильні плями зникають за хвилини: іноземець дав несподіваний лайфхак для чистки душової кабіни

Як швидко очистити душову кабіну без агресивної хімії та з приємним запахом

Прибирання може стати простіше, при застосуванні для очищення душової кабіни серветок для сушарки. Основне призначення серветок — знімати статичну електрику з речей під час сушіння.

Лайфхаком поділились користувачі Reddit. Вони наголошують — для цього підійде навіть використана серветка для сушарки. Її потрібно трохи змочити та протирати дверцята душової кабіни. Це допоможе позбавитись мильних плям з них. Після цього дверцята споліскують чистою водою та насухо витирають. Користувачі, що спробували лайфхак діляться, що це не тільки працює, а й покращує запах.

Серветки для сушарки

Серветки для сушарки — не настільки розповсюджені в Україні. Це невеликі, зроблені з поліестеру чи целюлози серветки, які кидають у сушарку разом із мокрим одягом, щоб зменшити статичну електрику, пом'якшити тканину та додати свіжого аромату. В їхньому складі є рідкі пом'якшувачі, які при сушці переносяться на одяг.

Цікаво, що їх зазвичай не використовують з одягом з мікрофібри чи спортивним одягом, адже вони зменшують поглинання/відведення вологи. В Україні серветки коштують не дорого — 220 грн за 34 штуки.

Серветки для сушарки

