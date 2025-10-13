Увімкніть цю функцію і рахунки за комуналку скоротяться: простий спосіб заощадити на пранні

Використання пральної машини обійдеться набагато дешевше, якщо ви почнете використовувати ці хитрощі

Пральна машина значно полегшує повсякденне життя, оскільки дозволяє не витрачати час та сили на очищення одягу. Але водночас використання цього побутового приладу збільшує витрати води та електроенергії. На щастя, є способи скоротити рахунки за електрику та воду, не відмовляючись при цьому від частого прання. Про них ми й розповімо.

Як скоротити витрати на прання

Найефективніший спосіб економії — прання за низьких температур (30–40 °C або навіть холодне прання). Більшість енергії, яку споживає пральна машина, йде на нагрівання води, тому прання в холодній воді значно знижує енергоспоживання. Крім того, сучасні мийні засоби розроблені так, щоб ефективно працювати навіть за низьких температур.

Використовуйте режим Eco або Energy Saver. Він є у більшості сучасних моделей машин. Цей режим хоч і пере білизну довше, але водночас використовує менше води та електроенергії. Це ідеальний варіант для повсякденного прання речей, які не потребують глибокого очищення.

Еко-режим у середньому допомагає на 38% менше споживати електроенергію та на 33% скоротити використання води, порівняно з іншими режимами прання, зазначає ТОР.

Короткий цикл (Quick Wash) — ще один спосіб заощадити, якщо білизна не дуже забруднена. Він витрачає менше часу, води та електрики, але підходить лише для невеликих обсягів прання.

Для максимальної економії важливо завантажувати пральну машину повністю, але не перевантажувати її. Повне завантаження дозволяє використовувати воду та електрику максимально ефективно, тоді як напівпорожня машина витрачає ті ж ресурси, але пере менше білизни.

Деякі пральні машини дозволяють встановити таймер для прання в нічний час або в години, коли електроенергія дешевша. Ця функція корисна, якщо ви використовуєте двофазний лічильник.

