Ваша машинка може розлетітися на частини. Американці не кладуть це у "пралку"

Ви попрощаєтеся з технікою, якщо засунете у барабан ці речі

У пральну машину поміщають як одяг, так і взуття. З усім цим існують речі, які категорично не можна прати таким способом — це може призвести до серйозної поломки техніки, а сама річ при цьому також може постраждати.

Сучасні пральні машини здатні розвивати до 1200 оборотів за хвилину при віджимі, створюючи сильну відцентрову силу. Якщо у барабані будуть важкі речі, техніка може буквально розвалитися на частини.

Що не можна прати у машинці

Досвідчені американці поділилися своїми застереженнями щодо прання в машинці у соцмережі Quora. Особливо користувачі попереджають про килимки, які добре вбирають воду і значно збільшуються у вазі, часто перевищуючи допустиме навантаження.

Якщо у килимка гумова основа, вона може зруйнуватися під час прання, що призведе до засмічення зливного насоса, двигуна та зливальної системи. Крім того, засмітити насос здатні килимки з довгим ворсом.

Фото: freepik

Крім того, американці перерахували кілька речей, які пхати у барабан краще не варто:

Одяг, забруднений бензином або вибухонебезпечними розчинниками . Ці речовини залишаться на одязі після прання та стануть особливо небезпечними у сушарці.

або . Ці речовини залишаться на одязі після прання та стануть особливо небезпечними у сушарці. Вовна, шовк і т.д. Перевірте етикетки. Деякі барвники дуже вицвітають. Ніколи не періть темні пастельні кольори з білими чи світлими.

Подушки , оскільки в результаті у вас вийде непотрібна комкувата маса, яка ніколи не відновить свою форму.

, оскільки в результаті у вас вийде непотрібна комкувата маса, яка ніколи не відновить свою форму. Нові банні рушники з чорним одягом. Після прання він весь буде у ворсі, якого буде важко позбутися.

