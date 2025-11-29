Ваша машинка може розлетітися на частини. Американці не кладуть це у "пралку"
Ви попрощаєтеся з технікою, якщо засунете у барабан ці речі
У пральну машину поміщають як одяг, так і взуття. З усім цим існують речі, які категорично не можна прати таким способом — це може призвести до серйозної поломки техніки, а сама річ при цьому також може постраждати.
Сучасні пральні машини здатні розвивати до 1200 оборотів за хвилину при віджимі, створюючи сильну відцентрову силу. Якщо у барабані будуть важкі речі, техніка може буквально розвалитися на частини.
Що не можна прати у машинці
Досвідчені американці поділилися своїми застереженнями щодо прання в машинці у соцмережі Quora. Особливо користувачі попереджають про килимки, які добре вбирають воду і значно збільшуються у вазі, часто перевищуючи допустиме навантаження.
Якщо у килимка гумова основа, вона може зруйнуватися під час прання, що призведе до засмічення зливного насоса, двигуна та зливальної системи. Крім того, засмітити насос здатні килимки з довгим ворсом.
Крім того, американці перерахували кілька речей, які пхати у барабан краще не варто:
- Одяг, забруднений бензином або вибухонебезпечними розчинниками. Ці речовини залишаться на одязі після прання та стануть особливо небезпечними у сушарці.
- Вовна, шовк і т.д. Перевірте етикетки. Деякі барвники дуже вицвітають. Ніколи не періть темні пастельні кольори з білими чи світлими.
- Подушки, оскільки в результаті у вас вийде непотрібна комкувата маса, яка ніколи не відновить свою форму.
- Нові банні рушники з чорним одягом. Після прання він весь буде у ворсі, якого буде важко позбутися.
