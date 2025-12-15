Просто киньте цей засіб у пральну машину: як прибрати запах вогкості з рушників (відео)

Цей копійчаний продукт допоможе з неприємною проблемою

Навіть після прання рушники іноді залишаються вологими й з неприємним запахом. Багато людей стикаються з цією проблемою щодня, і не завжди відомо, як від неї позбутися.

Виявляється, є простий і доступний спосіб вирішити це за допомогою простого засобу, який знайдеться на кухні, як розповіла блогерка "mariia_maksymenko" у ТікТок. За допомогою неї можна нейтралізувати запахи й зробити рушники свіжими та м’якими без використання агресивної хімії.

Для цього достатньо додати кілька столових ложок соди безпосередньо в барабан пральної машини разом із рушниками під час прання. Сода ефективно нейтралізує запахи.

Існують й інші способи позбутися неприємного запаху вологи, навіть коли рушники вже висохли. Для цього також можна використовувати харчову соду або оцет. Рушники доведеться попередньо замочити, а потім повторно випрати.

