Чому коти так люблять новорічні ялинки та як захистити дерево у свята

Поради щодо захисту ялинки від вихованця

Новорічна ялинка – це символ свята та домашнього затишку, але якщо у вашому будинку живе кішка, дерево може перетворитися на об’єкт полювання та гри. Мерехтливі вогники, блискучі кулі та інші прикраси, аромат хвої манять вихованця, перетворюючи прикрашену ялинку на його улюблене місце для експериментів.

Розповідаємо, як убезпечити дерево та створити гармонію між святковою атмосферою та вихованцем.

Чому коти люблять ялинки

Причини такої поведінки кішок можна пояснити: вони люблять все, що рухається, блищить і пахне незвично. Рухомі предмети що відбивають світло нагадують кішці про її мисливські інстинкти. А іграшки та інші прикраси відмінно підходять для гри в "спіймай та впусти".

Але, попри милу поведінку, не варто забувати, що гра з ялинкою може бути небезпечною як для вихованця, так і для всіх довкола. Щоб зберегти радість свята важливо заздалегідь продумати, як захистити ялинку.

Практичні поради для захисту ялинки та вихованця

1. Розташування ялинки

Виберіть місце, де кішці буде важко дістатися дерева. Поставте ялинку подалі від меблів, на які тварина може застрибнути. Якщо є можливість, закріпіть дерево біля стіни або стелі, щоб уникнути його перекидання.

2. Стійкість дерева

Використовуйте міцну та важку підставку для ялинки. Подумайте про додаткові фіксатори, наприклад, прив’яжіть ялинку до гачків у стіні. Це особливо важливо, якщо ваш кіт любить лазити по дереву.

3. Вибір безпечних іграшок

Замініть скляні та тендітні прикраси на пластикові, дерев’яні або м’які. Прикраси розвішуйте вище, поза досяжністю кота, залишивши нижні гілки вільними.

4. Застосування ароматів що відлякують

Кішки не люблять запахи цитрусових, оцту чи спецій. Розкладіть лимонні чи апельсинові кірки навколо ялинки. Також підійдуть спеціальні спреї, які відлякують вихованців, але безпечні для їхнього здоров’я.

5. Безпечні гірлянди

Електричні дроти — один із головних ризиків. Використовуйте гірлянди на батарейках або сховайте дроти у захисні чохли. Переконайтеся, що кішка не може розгризти їх.

6. Відвертайте увагу вихованця

Подаруйте коту альтернативу: нову іграшку, лазерну указку чи інтерактивний комплекс для ігор. Якщо вихованець зайнятий, ялинка його цікавитиме набагато менше.

Якщо ваш кіт відрізняється впертим характером, можна дати можливість "познайомитися" з ялинкою в перший же день. Так вихованець швидше звикне до нового об'єкта, і його цікавість може ослабнути. Важливо при цьому уважно стежити за його діями та м’яко привчати до того, що ялинка не призначена для ігор.

