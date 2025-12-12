Як на картинках у Pinterest. Найкрасивіші ідеї фото біля ялинки для святкового настрою

Підніміть собі настрій гарними фото біля ялинки

До Різдва та Нового року залишилися лічені дні, тож зараз саме час створити собі святковий настрій та влаштувати фотосесію біля ялинки. Багато хто шукає красиві ідеї в соцмережах та на знаменитому сайті з картинками Pinterest.

"Телеграф" зібрав найкращі ідеї для новорічних фотосесій біля ялинки із сайту Pinterest, які надихнуть вас на святковий настрій.

Ідеї для фото біля ялинки для дівчат

Зробіть фото з червоним бантом біля вбраної ялинки. При цьому краще стояти спиною до камери. Бант стане красивим яскравим акцентом та доповнить святкову атмосферу.

Фото у красивій вечірній сукні з бенгальським вогником у руці на тлі ялинки стане чудовим доповненням до святкової фотосесії.

Можна зробити красиві фото, сидячи біля вбраної ялинки з книгою або чашкою в руках. Для цього можна надіти прикольну піжаму чи затишний домашній светр.

Прикольні знімки вийдуть, якщо сфотографуватися біля ялинки з різдвяними льодяниками та кумедними оленячими ріжками на голові. Такі фотографії будуть наповнені домашньою атмосферою.

Звичайно ж, класним рішенням для святкового настрою буде фото в шапці Діда Мороза. Якщо така є, обов’язково використовуйте її для фотосесії.

Ну і куди ж без святкових знімків із домашніми улюбленцями. Можна вбрати котика або собаку в прикольну шапочку, додати новорічну мішуру або просто обіймати улюблену тварину на фото.

Ідеї фото для закоханих пар

Чудова ідея — влаштувати парну фотосесію біля новорічної ялинки з коханою людиною. Для цього можна надіти однакові затишні светри та зайняти цікаву позу. Також можна вбратись у прикольні кофти з оленями або іншими святковими принтами. Це додасть затишку та новорічної атмосфери.

У фотосесію біля ялинки можна додати трохи пристрасті чи ніжності. Не соромтеся проявляти свої почуття.

А можна і трохи подуріти на камеру біля ялинки. Такі знімки виходять особливо теплими та емоційними.

