Як відучити кота стрибати на ялинку: перевірений спосіб з фольгою

Це надійний спосіб відвадити кота від новорічної ялинки в будинку

Напередодні новорічно-різдвяних свят багато українців уже вбрали ялинки. А новорічне дерево з блискучими гірляндами, гарними іграшками та мішурою дуже подобається домашнім котикам. Вони сприймають його як новий ігровий майданчик. Тому варто подбати про те, щоб тварина не підходила до ялинки.

"Телеграф" розповідає про лайфхак з фольгою, який віднадить кота від новорічного дерева, щоб він не нашкодив ні собі, ні ялинці.

Лайфхак із фольгою для відлякування кота

Текстура і шарудіння фольги дуже неприємні для сприйняття котиків, тому вони уникають її всіма способами. Тож потрібно створити бар’єр із цього матеріалу навколо вбраної ялинки, щоб відвадити тварину, пише Express.

Один із способів створити цей бар’єр — це спорудити "спідницю" для ялинки з фольги, прикріпивши кілька аркушів навколо нижніх гілок. Таким чином ви захистите новорічне дерево, адже кіт при спробі до нього підійти, торкатиметься фольги і тікатиме.

Ще один спосіб — застелити кілька шматків фольги на підлогу під ялинкою, прикріпивши їх на липку стрічку або двосторонній скотч. Реакція кота буде такою самою — він почує цей шарудливий звук і втече від дерева.

Також експерти рекомендують ставити ялинку в такий кут у будинку, де поряд немає меблів, стільців або столів, оскільки вони є стартовим майданчиком для застрибування котів на ялинку. Мінімізуйте це, відсунувши меблі або вибравши відповідне місце для дерева.

