Опиралася до останнього: де рибалка зловив здоровенну хижачку (фото)

Хижачку витягли з води вже на останніх силах за допомогою підсаку

На Сіверському Донці рибалка зловив щуку вагою близько 5 кілограмів. Вона настільки велика, що в коментарях дехто пише про фотошоп.

Рибалка Артем Білодід сам розповів у Facebook, як проходила риболовля. За його словами, риба кілька разів різко клювала, зрізала шнур і ховала приманку в корчах. Лише після кількох спроб і з допомогою, ймовірно, товариша, Віталія вдалося підсакою витягти хижака з води.

Чоловік тримає улов

Під фото пишуть, що це дуже схоже на фотошоп. Однак рибалка відповідає на це так "фотошопив, до речі, Чемпіон України з берегового спінінгу та учасник не одного Чемпіонату Світу зі стрітфішингу".

Що пишуть під публікацією рибалки

Цікаві факти про хижачку

Щука – не лише велика риба. Вона може змінювати колір під середовище, перестрибувати через перешкоди у воді та навіть поїдати пташині яйця під час повеней.

Зазвичай щука полює з засідки, але іноді активно переслідує здобич. Деякі самці навіть охороняють ікру. У холодну пору або за нестачі їжі щука впадає у стан спокою, що допомагає вижити. Ця риба росте все життя і здатна проковтнути здобич майже свого розміру.

