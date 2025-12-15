Загадав бажання та відпустив: рибалка здивував мережу своїм уловом (відео)

Риба припливла немов з казки

На спортивному озері у Львівській області рибалка зловив незвичайну рибу, яка трапляється далеко не всім. Вона виглядала так, ніби її щойно купити у зоомагазині.

Риба була білосніжною з ніжно-рожевим хвостиком і плавцями, що зробило її схожою на живу прикрасу водойми. Нею виявився короп кої. Рибалка зняв коротке відео з уловом і опублікував його у ТікТок. Після фотосесії рибу обережно відпустили назад у ставок.

Під відео багато користувачів жартували, що ця риба виглядає так, ніби в неї можна загадати бажання. Автор відео у відповідь жартома відповів, що він "так і зробив".

Що відомо про вид короп кої

Короп кої — декоративна порода коропа, яка популярна через яскраве забарвлення та елегантні плавці. Такі риби зазвичай утримуються в садових або спортивних ставках і не шкодять екосистемі, якщо за ними правильно доглядати. Білосніжні особини з рожевими відтінками особливо цінуються серед рибалок і любителів декоративних риб. Ця знахідка стала не лише вдалим уловом, а й яскравим прикладом краси природи, яку можна зустріти навіть у штучних водоймах.

