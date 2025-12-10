Дитина раділа більше, аніж рибалка: чоловік витягнув з води велику "річкову корову" (відео)

Такі річкові екземпляри зустрічаються нечасто

У Житомирській області рибалка спіймав великого товстолоба. На його гачок попав трофей вагою, ймовірно, від 8 до 12 кілограмів.

Як можна побачити на відео у Facebook, рибину спочатку намагалися підтягти до берега, а потім витягли за допомогою підсака. Товстолоб боровся до останнього.

Рибалка з трофеєм

За попередньою оцінкою чату GPT, ця риба могла важити приблизно від 8 до 12 кілограмів — саме такі розміри найчастіше трапляються в українських водоймах.

Поруч з "оператором" стояла дитина, яка не могла приховати свого захоплення. Судячи з відео, її емоції були навіть яскравішими за радість того, хто спіймав трофей.

Додамо, що товстолоба зловили у селі Сінгури, що в Житомирській області.

Цікаві факти про товстолоба

Цікаво, що товстолоби – рослиноїдні риби з родини коропових. Білий товстолоб харчується водною рослинністю, тоді як строкаті та гібриди полюбляють дрібних рачків і молюсків. У природі ці риби нерестяться на початку червня при температурі води 20–22°С, а статеве дозрівання настає у 4–5 років.

Товстолобів називають "річковою коровою", бо вони дуже полюбляють поїдати водорості в великих кількостях. Завдяки ж цій же пристрасті рибою штучно зариблюють озера та ставки для їх очищення від зайвої зелені.

Довжина дорослого товстолобика досягає 1 метра, а маса — переважно не більше 40 кілограмів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцю пощастило з трофейною щукою, у якої провисає живіт від власної ваги.