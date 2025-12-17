Навіщо на одній із кнопок пульта є опукла крапка? Майже ніхто не знає

Розробники зробили цю маленьку деталь для зручності користувачів

Багато людей щодня користуються пультом для телевізора, здається ми знаємо про нього все. Проте не кожен відповість, навіщо на кнопці 5 є опукла точка.

Сайт slashgear розповів, навіщо виробники позначають цифру 5 на пульті дистанційного керування телевізора тактильною позначкою. Зазвичай це опукла точка, проте зустрічається і рельєфна риска.

Призначення цієї відчутної на дотик позначки в покращенні тактильної орієнтації користувача. Вона виконує дві основні функції.

На кнопці 5 видно тактильну точку

Для людей із порушеннями зору: Опукла позначка є для них своєрідною "точкою відліку" за системою Брайля. Орієнтуючись на неї людині простіше знаходити потрібні цифри на дотик.

Для зручності в темряві: Кнопка 5 розташована в центрі цифрового блоку. Знайшовши її за опуклістю людина може зорієнтуватися, де знаходяться інші кнопки та легко перемикати канали у темряві, або не дивлячись на пульт.

Варто зауважити, що подібні опуклості є не лише на пультах для телевізорів. Тактильні позначки розміщують також на клавіатурах комп'ютерів та на кнопках банкоматів чи телефонів.

