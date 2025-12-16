Навіщо на могилах встановлюють сонячні панелі? Відповідь вас здивує (фото)

Ця практика не є поширеною, але має шанс стати звичною

На деяких могилах можна побачити сонячні панелі. Це рідкісне явище на українських кладовищах, але таке рішення має практичний сенс.

"Телеграф" розповідає, навіщо на могилах розміщують невеликі сонячні панелі. Таку батарею кореспондентка "Телеграфу" Галина Михайлова помітила на місці поховання відомої мовознавиці, професорки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Її було вбито влітку 2024 року. Поховано видатну українку на Личаківському цвинтарі у Львові. На її могилі багато квітів, лампадок і фотографій. Окрім цих традиційних способів вшанування померлих, там є одна річ, яку незвично бачити на могилі — сонячна панель.

Могила Ірини Фаріон. Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Навіщо на могилі встановлюють сонячну батарею

Сонячна панель — це фотоелектричний модуль, який перетворює сонячне світло на електричний струм. На могилі її, ймовірно, розміщено для того, щоб живити лампадки. Завдяки сонячній енергії вони можуть постійно світитися. Ще одним призначенням панелі може бути освітлювання могили в темну пору доби.

