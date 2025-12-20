Не тільки прикрашає чи дратує. Навіщо на пледі є бахрома

Багато хто навіть не здогадувався, що ці ниточки мають власну "місію"

Багато пледів мають бахрому, і виробники роблять її не лише для краси, як ми звикли думати. Насправді ці довгі ниточки мають цілком практичні пояснення, хоча декого вони й дратують, особливо, заплутуючись після прання.

"Телеграф" розповідає, навіщо на пледах бахрома. Такі вільні нитки здавна залишали на краях тканого виробу, щоб він не розпустився. Майстрині залишали досить довгі нитки, з яких виткано виріб та зав'язували їх у вузлики на краю, лишаючи вільними кінці. Такий спосіб давав змогу легко закріпити нитки без підшивання краю. Також бахрома надавала виробу (ковдрі, покривалу) декоративності.

Цей елемент перейшов у сьогодення. Хоча зараз є способи акуратно та надійно закріпити нитки іншим чином, бахрома все ще залишається популярним способом обробити краї, надаючи пледам особливої затишності.

Дівчина в пледі

Крім того, інколи бахрому роблять на легких пледах, щоб збільшити їхню вагу. Це потрібно, щоб вони надійніше трималися на ліжку чи дивані та гарніше драпіруватися. Також довгі нитки на кінцях пледів створюють додатковий об'єм виробу.

Фактично, бахрома — це нитка, з якої зроблено плед, тому за нею покупець може краще зрозуміти якість матеріалу виробу. До того ж приємно торкатися м'яких ниток бахроми, що посилює відчуття затишності, а це — одне з головних завдань пледа.

