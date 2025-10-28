Застрягли у ліфті під час відключення? Що робити та кому телефонувати (дієві поради)

Відкривати самотужки двері не можна

Наразі в Україні діють графіки відключень світла, які досить часто змінюється чи вводяться екстрені обмеження. Через це є чимала загроза застрягти у ліфті, що багатьох лякає, особливо якщо це старий будинок з відповідним ліфтом.

"Телеграф" розповість, що робити, якщо ви застрягли в ліфті та куди звертатись. Зауважимо, що під час відключень світла, якщо будинок входить в зазначену чергу, де електрики не буде, ліфтом краще не користуватись.

Що робити, якщо застрягли у ліфті, коли немає світла

Треба звернутись до аварійно-ліфтової служби. Номер, якої зазвичай є в середині ліфта, чи біля нього на першому поверсі. Цей телефон краще завчасно зберегти у смартфоні. Після розмови зі службою, вам підкажуть, що робити та як діяти. А також коли прибуде допомога.

Окрім того, на час дії погодинних відключень краще сформувати у ліфті коробочку на випадок надзвичайної ситуації. З цим можна звернутись до голови ОСББ чи власноруч зкомунікувати з сусідами. Головне, щоб цей пакунок мав: запас води, поживний перекус, ліхтарик, ліки та якусь невелику подушку чи простирадло.

Чого не можна робити, коли застряг у ліфті:

не натискайте всі кнопки поспіль. За відсутності світла це не допоможе, але іноді може зашкодити підйому надалі;

не можна стукати ногами чи стрибати у ліфті;

не намагайтеся самостійно відкривати двері.

Що робити, якщо застряг у ліфті

Якщо у ліфті є кнопка аварійного виклику служби, натисніть та зв'яжіться з диспетчером. За нагальної потреби зателефонуйте в 101, рятувальники можуть також допомоги в цій ситуації.

Якщо все ж ви застрягли у ліфті, не панікуйте та нормалізуйте своє дихання. За потреби розстібніть верхній одяг та сядьте, обіпріться об стінку ліфта. Після спроб зв'язатись з кимось, навіть якщо не вдалося, намагайтесь заспокоїти себе. Для цього можна наспівувати пісні, які приходять в голову, обійняти себе та поплескати по руках, спині, грудях та головне — глибоко дихайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, як визначити, до якої черги відключень відноситься будинок та які графіки діють.