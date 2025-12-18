Економія до 100 тисяч: де на Новий рік знайти житло в Карпатах і не переплачувати за бренд (фото)

Є альтернативи Буковелю, які дозволять заощадити десятки тисяч гривень

Новорічна ніч у Буковелі може коштувати як уживаний автомобіль. Готелі на головному гірськолижному курорті України виставили ціни від 60 до 100 тисяч гривень, і це тільки за проживання. Додайте сюди святкову вечерю в ресторані за 5-7 тисяч з людини, дорогу та розваги — і сума легко перевалює за 150-200 тисяч на двох за п'ять днів. При цьому вільних номерів практично не знайти: бронювання закінчилися ще восени.

Як зустріти Новий рік у Карпатах без фінансового краху та які додаткові витрати варто розраховувати, щоб святкування не обернулося розоренням, з'ясовував "Телеграф".

Як заощадити десятки тисяч без втрати атмосфери свят

Головний секрет економії — вибирати житло не безпосередньо в Буковелі, а в навколишніх населених пунктах. Яремче, Поляниця, Яблуниця розташовані неподалік від відомого курорту, туди легко дістатися автомобілем, таксі або громадським транспортом. Житло в цих локаціях коштує значно дешевше, хоча й вимагає певних витрат, які все одно влетять у копієчку.

Ми відібрали найдешевші пропозиції в готелях на популярному сайті Booking.com на період з 28 грудня по 2 січня для двох дорослих у звичайному номері. Різниця в ціні виявилася колосальною. Також дізнались, скільки коштують святкові заходи у великих готелях.

Готель-ресторан Premium Club у Яремче розташований за 35 кілометрів від Буковелю. П'ять ночей тут обійдуться мінімум у 26 900 гривень, тобто близько 5 380 гривень за ніч. У закладі організовують святкове новорічне свято з 22:00 до 03:00 з ведучим, діджеєм, інтерактивами та святковим меню з алкогольними напоями. Додаткова вартість участі, як розповіли представники готелю, — 4 800 гривень за дорослу особу, 2 800 гривень за дитину 10-18 років та 1 800 гривень за дитину 3-9 років.

Готель Edelweiss пропонує п'ять ночей за 30 501 гривню, що становить 6 100 гривень за добу. Новорічне святкування тут не проводять, але поруч працює мережа закладів Cartel, зокрема ресторани "Сало" та Mangalica, де немає мінімального замовлення і можна святкувати без обмежень.

Готель La Krechunu в Поляниці коштує 29 тисяч гривень за п'ятеро діб, тобто 5 800 гривень за ніч. У ресторані закладу організовують святкування з банкетним меню та живою музикою. Участь обійдеться в 5 тисяч гривень з людини, а вечірка триватиме до 3-4 ночі.

Бюджетні варіанти для тих, хто обирає спокій замість гучних вечірок

Якщо гучні святкування в ресторанах та шоупрограми вас не цікавлять, а ви плануєте просто насолоджуватися проживанням та подорожами Карпатами, є доволі бюджетні пропозиції.

Готель Tsvit Paporoti пропонує п'ять ночей за 17 тисяч гривень, що становить 3 400 гривень за добу. On Dovbush Path у Яремче коштує 14 100 гривень за весь період, тобто 2 820 гривень за ніч. Готель Goverla, також у Яремче, обійдеться в 16 тисяч гривень, що становить 3 200 гривень за добу.

Один з найдешевших варіантів у селі Пістинь. Sadyba Pidkova пропонує п'ять ночей всього за 9 тисяч гривень — це лише 1 800 гривень за добу. Svitlyachok коштує 11 тисяч гривень за весь період, тобто 2 200 гривень за ніч.

Різниця між найдешевшим житлом у Пістині та готелями Буковелю може сягати майже 100 тисяч гривень за п'ять ночей. Навіть порівняно з варіантами середньої цінової категорії в Яремче економія становить 15-20 тисяч гривень.

Розваги в Буковелі: скільки потрібно додатково на атракціони та відпочинок

Навіть якщо ви обрали бюджетне житло в сусідніх містах, варто закласти гроші на розваги безпосередньо в Буковелі. Курорт має різноманітні атракціони та активності, які коштують чималих грошей.

Озеро Молодості, найбільша рукотворна водойма в Україні, влітку перетворюється на центр водних розваг. А взимку тут працює VODA club — один з найбільших спа-центрів регіону.

Навіть у холодну погоду можна розслабитися в теплому джакузі або гарячому басейні з видом на гори. Ціни на чани стартують від 900 грн за годину (на компанію 6-8 людей).

Аквапарк "MAVKA" пропонує відвідування за цінами від 700 до 3 200 гривень — від 2 годин за дитячий квиток до повного дня релаксу.

Станом на другу половину грудня ціни на зимові розваги в Буковелі такі:

оглядові витяги — від 280 до 800 гривень;

родельбан — від 700 до 1 000 гривень;

колесо огляду — від 240 до 350 гривень;

Тюбінг від 200 до 950 гривень;

тролей — від 700 до 900 гривень;

ролеркостер — 600 гривень;

карусель — 120-180 гривень.

Найдорожчі розваги — квадроцикли та снігоходи, які коштують від 4 000 до 8 000 гривень.

Ціни на лижі дуже варіюються в залежності від виду Ski-пасу — від 1500 гривень на день.

Якщо плануєте повноцінно користуватися всіма розвагами курорту, варто закласти в бюджет щонайменше 5-10 тисяч гривень на людину додатково до витрат на житло та харчування. Новорічне святкування в Карпатах може обійтися від скромних 15-20 тисяч гривень за п'ять діб у бюджетних готелях до космічних 100 тисяч гривень за одну ніч у Буковелі.

