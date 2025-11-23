Просто так його не побачиш: в Україні є ресторан, вхід до якого буде в квартирі малоповерхівки (фото)

Ресторан "Найдорожча ресторація Галичини" на заході України більш схожий на інтерактивний квест

У Львові працює ресторан із несподіваним входом. Потрапити всередину можна лише через звичайну квартиру, де гостей зустрічає дідусь і створює відчуття, що ви помилилися дверима.

Заклад має інтригуючу назву "Найдорожча ресторація Галичини". Відеоогляд закладу можна побачити на сторінці ресторана в ТікТок.

Уже з порогу відвідувачів зустрічає старенький дідусь, який веде неспішну розмову, показує різні куточки квартири і створює відчуття, що відвідувач переплутав двері. Лише після його розповідей та невеликої "екскурсії" він веде гостей до шафи, відчиняє дверцята, і за ними відкривається сам ресторан.

Меню закладу вражає не тільки незвичним входом, а й цінами. Тут пропонують страви, алкоголь, пиво, міцні напої, тютюнові вироби та сувеніри. Наприклад, "Паста з дичиною, білими грибами та пармезаном" офіційно коштує 5650 гривень за 350 грамів. Однак насправді ціна значно менша — заклад додає зайвий нуль у чеку. Дівчата з TikTok показали хитрий спосіб перевірити справжню вартість: достатньо нагріти чек над свічкою, щоб побачити справжню суму.

Ціна на страву в ресторані

