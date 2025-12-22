Ялинка чи сосна? У чому різниця між новорічними деревами та що краще поставити у домі

Є деякі характеристики, які відрізняють ялинку та сосну як новорічне дерево

У період новорічних свят багато українців вбирають ялинки в своїх оселях. І якщо одна частина людей віддає перевагу штучному декору, інші вибирають живі новорічні дерева. Для тих, хто любить живі хвойні гілочки на новорічні свята, варто вибрати – ставити ялинку чи сосну?

"Телеграф" розповідає, у чому різниця між цими новорічними деревами та на що звернути увагу при виборі дерева.

Порівняння ялинки та сосни

Зовнішній вигляд

Ялинка — має більш класичну форму, у неї чіткий силует, гілки ростуть густо і починаються майже від самої основи стовбура, а голки більш короткі і гострі.

Сосна — виглядає пухнастішою, але хаотичнішою, через це вона здається більш пишною; має довгі голки, які ростуть пучками.

Фото: Getty Images

Аромат та атмосфера

Ялинка — має "аристократичніший" запах хвої, який у багатьох асоціюється з дитинством і святами; запах не такий стійкий і швидко вивітрюється.

Сосна — дуже ароматне дерево, має більш виражений хвойний та лісовий запах; пахне в будинку протягом усіх свят.

Різниця у голках

Ялинка — має короткі гострі голки, і це потрібно враховувати, якщо в будинку є діти або тварини, це може бути небезпечно для них; голки швидше обсипаються та їх складніше прибирати.

Сосна — має довгі, більш м’які і гнучкі голки, так що вколотися об них складніше; вони довше залишаються свіжими та їх легше прибирати.

Фото: Getty Images

Що краще обрати?

Якщо вам важливо мати в будинку класичне новорічне дерево з хвойним ароматом, і ви плануєте ставити його перед Різдвом (25 грудня), то можна вибрати ялинку. Вона простоїть до новорічної ночі, а після цього її можна виносити. Якщо у вас багато дрібних та витончених прикрас – на ялинці вони будуть виглядати краще.

Якщо хочете, щоб новорічне дерево простояло довше, а в будинку весь час був смолистий та хвойний аромат лісу – сміливо обирайте сосну. Важливий момент — зазвичай у продажу сосни коштують дешевше, тож це більш бюджетний варіант. До того ж після сосни легше прибирати в будинку.

Висновок простий — вибір за вами. Враховуючи свої потреби та очікування, обирайте та вбирайте те новорічне дерево, яке вам більше підходить.

