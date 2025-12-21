Не можна одягати чорне та грішити сварками: головні прикмети та заборони на Різдво 25 грудня

У четвер, 25 грудня, православні та греко-католики відзначатимуть Різдво Христове

Різдво — одне з найсвітліших і найзначніших свят у православній культурі. З 2023 року, після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, це важливе свято відзначається 25 грудня. У 2025 році цей день припадає на четвер.

"Телеграф" розповідає про головні заборони та народні прикмети на Різдво. Їх потрібно дотримуватися, щоб рік був успішним та сприятливим.

Заборони на Різдво — що не можна робити

Різдво — світле сімейне свято, енергія якого спрямована на радість, духовне очищення та молитви за здоров’я та мир. Тому деякі звичні справи цього дня краще відкласти, присвятивши час святкуванню та прославленню Христа.

Не можна займатися прибиранням та важкою фізичною працею. Усі важливі справи краще закінчити до Святвечора.

Не можна сваритися, лаятись, лихословити. Усі конфлікти у це світле свято — грішні. Різдво — час миру та об’єднання.

Не варто відмовляти у допомозі, якщо вас про це просять. У свято прийнято бути гостинними, ділитися теплом та підтримувати один одного.

Заборонено одягати чорні та старі речі. Свято варто зустрічати в чистому та охайному одязі у світлих тонах.

Заборонено полювання та риболовлю, оскільки на Різдво душі предків можуть втілюватися у тваринах, тому вбивати звірів у цей день — великий гріх.

Погодні прикмети

Якщо іній на деревах – до багатого врожаю хліба.

Якщо сніг йде лапатий — до вдалого року та гарного медозбору.

Якщо ясне небо та яскраві зірки — до врожаю бобових та гречки.

Якщо снігопади та хуртовина — весна буде ранньою, а дерева швидко покриються листям.

Інші народні прикмети

Якщо першим до Різдвяного дому зайде чоловік — це до успіху і достатку на весь рік. Якщо жінка — рік може бути клопітним.

Втрата речі — до збитків та проблем, а ось знахідка — до великого прибутку та несподіваного багатства.

Розлитий чай чи кава — до приємних новин та успіху у нових починаннях.

