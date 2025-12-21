Не можна одягати чорне та грішити сварками: головні прикмети та заборони на Різдво 25 грудня
У четвер, 25 грудня, православні та греко-католики відзначатимуть Різдво Христове
Різдво — одне з найсвітліших і найзначніших свят у православній культурі. З 2023 року, після переходу ПЦУ на новоюліанський календар, це важливе свято відзначається 25 грудня. У 2025 році цей день припадає на четвер.
"Телеграф" розповідає про головні заборони та народні прикмети на Різдво. Їх потрібно дотримуватися, щоб рік був успішним та сприятливим.
Заборони на Різдво — що не можна робити
Різдво — світле сімейне свято, енергія якого спрямована на радість, духовне очищення та молитви за здоров’я та мир. Тому деякі звичні справи цього дня краще відкласти, присвятивши час святкуванню та прославленню Христа.
- Не можна займатися прибиранням та важкою фізичною працею. Усі важливі справи краще закінчити до Святвечора.
- Не можна сваритися, лаятись, лихословити. Усі конфлікти у це світле свято — грішні. Різдво — час миру та об’єднання.
- Не варто відмовляти у допомозі, якщо вас про це просять. У свято прийнято бути гостинними, ділитися теплом та підтримувати один одного.
- Заборонено одягати чорні та старі речі. Свято варто зустрічати в чистому та охайному одязі у світлих тонах.
- Заборонено полювання та риболовлю, оскільки на Різдво душі предків можуть втілюватися у тваринах, тому вбивати звірів у цей день — великий гріх.
Погодні прикмети
- Якщо іній на деревах – до багатого врожаю хліба.
- Якщо сніг йде лапатий — до вдалого року та гарного медозбору.
- Якщо ясне небо та яскраві зірки — до врожаю бобових та гречки.
- Якщо снігопади та хуртовина — весна буде ранньою, а дерева швидко покриються листям.
Інші народні прикмети
- Якщо першим до Різдвяного дому зайде чоловік — це до успіху і достатку на весь рік. Якщо жінка — рік може бути клопітним.
- Втрата речі — до збитків та проблем, а ось знахідка — до великого прибутку та несподіваного багатства.
- Розлитий чай чи кава — до приємних новин та успіху у нових починаннях.
