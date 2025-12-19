Мандарини і солодощі – це занадто просто: що принести в подарунок, коли йдете у гості на Новий рік 2026

Цікаві ідеї подарунків на Новий рік, коли йдете у гості до близьких

Настала святкова пора, попереду Різдво та Новий рік. У цей час люди часто ходять у гості один до одного, разом відзначають свята та діляться сімейним теплом. Йдучи додому до близьких, багато хто замислюється над подарунками та гостинцями — що можна принести, щоб зробити приємно.

"Телеграф" розповідає найцікавіші ідеї, що можна принести, йдучи в гості до близьких на новорічні свята, окрім солодощів та мандаринів.

Що принести у гості на новорічні свята?

Не просто алкоголь

Можна принести на свято пляшку гарного якісного алкоголю. Однак можна зробити з цього веселу розвагу для всієї компанії, якщо принести набір для створення авторського коктейлю. Візьміть пляшку джину або бурбона, крафтовий тонік/сироп, сушені спеції та гілочку розмарину і додайте картку з рецептом смачного коктейлю. Створювати напої можна всім разом, прямо за святковим столом.

Вогненний сет

Починається рік Червоного Вогняного Коня, а отже, і подарунок може нести свій символізм. Відмінним рішенням стане кошик із пікантними смаками: в’ялені томати, гострі сири, чилі-джем чи перцевий мед. Це і смачно, і символічно.

Зимовий пікнік

Ще один гастрономічний подарунок — набір для глінтвейну в красивому оформленні. Однак, це не просто пакетик зі спеціями — це і пляшка гарного червоного вина, і палички кориці, і сушені кільця апельсина і, звичайно, спеції та прянощі.

Подарунки для затишку в домі

Хорошим рішенням стане подарувати близьким щось для домашнього затишку. Підійде теплий плед із новорічним візерунком, набір декоративних подушок, набір свічок у гарному святковому оформленні. Також можна подарувати парні теплі капці, піжами або халати.

Подарунки для розваг

Якщо збираєтеся великою компанією, можна принести в гості як подарунок цікаві настільні ігри. Потім зможете грати всі разом, коли збиратиметеся на інші свята.

Можна принести на домашню вечірку набір для миттєвих фото. До нього входить фотоапарат типу Instax/Polaroid та пара касет до нього. Розібратися, як це працює, нескладно, і можна відразу наробити милих святкових фото в подарунок іншим гостям.

Ще один варіант, який підійде для свята – печиво із передбаченнями ручної роботи. Однак, коли готуватимете цей подарунок, зробіть передбачення не узагальненими ("вас чекає успіх"), а більш особистими та надихаючими, написаними спеціально для людей, з якими ви святкуватимете за одним столом.

Раніше "Телеграф" публікував новорічний плейлист. Веселі та улюблені пісні для святкового настрою.