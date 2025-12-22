Її мелодію знає кожен: яка колядка найпопулярніша у світі

Ця колядка була написана більш ніж 200 років тому

Цю колядку впізнають з перших акордів навіть ті, хто не знає жодного рядка тексту. Вона звучить у різдвяних фільмах, на площах і в домівках по всьому світу — від Європи до Азії та Америки. Саме цю колядку вважають найпопулярнішою у світі, перекладеною сотнями мов.

Її історія розпочалася у маленькому європейському містечку у тиху різдвяну ніч. Йдеться про колядку "Тиха ніч, свята ніч" (німецькою Stille Nacht, heilige Nacht), яка була написана у 1818 році в Австрії, місті Оберндорф.

Хто написав "Тиху ніч"

Текст написав молодий священник Йозеф Мор, а музику — органіст і вчитель Франц Ксавер Ґрубер. За поширеною версією, пісню вперше виконали на Різдво у церкві святого Миколая — під гітару, бо церковний орган нібито був несправний.

Цей момент часто називають випадковістю, але саме він зробив колядку максимально "людською" — проста мелодія, тиха емоція, мінімум пафосу — і максимальна щирість.

Як ця пісня стала світовим хітом

У XIX столітті "Stille Nacht" швидко почала поширюватися Європою. Її співали мандрівні хори, родинні ансамблі, церковні громади. Згодом колядка дісталася Америки, Азії, Африки й Австралії. Уже в ХХ столітті вона стала обов’язковою частиною різдвяного репертуару в багатьох країнах.

На скільки мов перекладена колядка

"Тиха ніч, свята ніч" перекладена більш ніж на 300 мов і діалектів. Це один із рекордів у світовій музичній історії. Колядка має офіційні версії практично всіма європейськими мовами, а також переклади японською, китайською, суахілі, арабською, мовами корінних народів Америки й Австралії.

Різдвяний вечір. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

ЮНЕСКО навіть внесло "Stille Nacht" до переліку нематеріальної культурної спадщини людства. Вона визнана "піснею миру та міжнародним скарбом культури й музичних традицій".

Один із найвідоміших історичних епізодів, пов’язаних із колядкою, — Різдвяне перемир’я 1914 року під час Першої світової війни. За спогадами очевидців, солдати з різних боків фронту співали "Тиху ніч" кожен своєю мовою, але з однаковою мелодією. Це стало символом того, що музика іноді говорить сильніше за зброю.

