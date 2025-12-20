Її знають у всьому світі: яка найпопулярніша українська щедрівка і як її виконувати

Цю щедрівку багато українців знають з дитинства

В Україні та світі розпочинається період новорічно-різдвяних свят. За новим церковним календарем Різдво відзначається 25 грудня, а Щедрий вечір — 31 грудня. Саме цього дня діти та дорослі ходять щедрувати.

"Телеграф" розповідає про найпопулярнішу українську щедрівку, яку багато хто знає ще з дитинства.

Як ви вже здогадалися, йдеться про щедрівку "Щедрик" — різдвяну пісню українського композитора Миколи Леонтовича, яку знають у всьому світі. У західних країнах нашу щедрівку називають "Carol of the Bells" ("Колядка дзвонів").

Фото: Getty Images

Чому "Щедрик" такий особливий?

Це одна з небагатьох українських мелодій у геніальній музичній обробці Леонтовича, яка здобула таке широке світове визнання. Ще в 1921 році хор Олександра Кошиця вперше виконав "Щедрика" в Карнегі-холі (Нью-Йорк). А після цього американець з українським корінням Пітер Вільховський написав англійський текст, перетворивши нашу щедрівку на світовий різдвяний шедевр.

Мелодію до "Щедрика" написав Леонтович, проте слова різдвяної щедрівки мають дохристиянське коріння і її смисли передавалися століттями з покоління до покоління. Образ ластівки, що прилітає до господаря, нагадує про часи, коли наші предки святкували Новий рік навесні (саме тоді поверталися птахи).

Кажуть, що Микола Леонтович працював над "Щедриком" майже все життя. Він створив 5 версій звучання, у спробі досягти ідеального поєднання народного багатоголосства та сучасного звучання.

"Щедрик" — слова щедрівки

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивись на кошару, -

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Відео, як виконують "Щедрик"

