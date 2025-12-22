Ее мелодию знает каждый: какая колядка самая популярная в мире

Эта колядка была написана более 200 лет назад

Эту колядку узнают из первых аккордов даже те, кто не знает ни строчки текста. Она звучит в рождественских фильмах, на площадях и домах по всему миру — от Европы до Азии и Америки. Именно эту колядку считают самой популярной в мире, переведенной на сотни языков.

Ее история началась в маленьком европейском городке в тихую рождественскую ночь. Речь идет о колядке "Тихая ночь, святая ночь" (немецкой Stille Nacht, heilige Nacht), которая была написана в 1818 году в Австрии, городе Оберндорф.

Кто написал "Тихую ночь"

Текст написал молодой священник Йозеф Мор, а музыку – органист и учитель Франц Ксавер Грубер. По распространенной версии, песню впервые исполнили на Рождество в церкви святого Николая под гитару, потому что церковный орган якобы был неисправен.

Этот момент часто называют случайностью, но именно он сделал колядку максимально "человеческой" – простая мелодия, тихая эмоция, минимум пафоса – и максимальная искренность.

Как эта песня стала мировым хитом

В XIX веке "Stille Nacht" быстро начала распространяться по Европе. Ее пели странствующие хоры, родственные ансамбли, церковные общины. Впоследствии колядка досталась Америке, Азии, Африке и Австралии. Уже в ХХ веке она стала обязательной частью рождественского репертуара во многих странах.

На сколько языков переведена колядка

"Тихая ночь, святая ночь" переведена более чем на 300 языков и диалектов. Это один из рекордов в мировой музыкальной истории. Колядка имеет официальные версии практически на всех европейских языках, а также переводы на японский, китайский, суахили, арабский, языки коренных народов Америки и Австралии.

Рождественский вечер. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

ЮНЕСКО даже внесло "Stille Nacht" в список нематериального культурного наследия человечества. Она признана "песней мира и международным сокровищем культуры и музыкальных традиций".

Один из самых известных исторических эпизодов, связанных с колядкой, – Рождественское перемирие 1914 года во время Первой мировой войны. По воспоминаниям очевидцев, солдаты с разных сторон фронта пели "Тихую ночь" каждый на своем языке, но с одинаковой мелодией. Это стало символом того, что музыка иногда говорит сильнее оружия.

