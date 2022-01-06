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Прикольні різдвяні колядки дорослим та дітям: вірші про гроші і солодощі

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Починають колядувати у деяких областях України з вечора 24 грудня Новина оновлена 13 грудня 2024, 11:51
Починають колядувати у деяких областях України з вечора 24 грудня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Приготуйтеся до виступу в різдвяну ніч

Новий 2025 рік уже не за горами, але перед ним українці, за новоюліанським календарем, зустрічають ще одне сімейне свято — Різдво 2024. Це час, коли близькі не лише збираються за спільним столом. Різдво Христове завжди славилося багатством традицій та обрядів, серед яких особливе місце займають різдвяні пісні – колядки.

В Україні починають колядувати після сходу першої зірки, у Святвечір 24 ​​грудня. Активніше це відбувається наступного дня з ранку 25 грудня, на саме Різдво. Ходити будинками та квартирами з різдвяними обрядовими піснями та примовками можуть і дівчатка, і хлопчики, і навіть дорослі.

"Телеграф" підібрав найсмішніші та найприкольніші різдвяні колядки для дорослих та дітей, які підіймуть настрій усім. Також ви можете привітати з приходом свята Різдва оригінальними листівками.

Різдвяні колядки 2024/2025 на гроші

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

листівка з Різдвом Христовим

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

картинка з Різдвом Христовим

Коляд, коляд, колядниця,

Дайте тітко похмелиться,

Сала, м’яса, ковбаси

Та двадцятку на труси!!!

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А пісна не така,

Дай, діду, п'ятака.

А ти, бабо, гривню,

Бо всю воду вип'ю!

Різдвяні колядки 2024/2025 на солодощі

Коляд-коляд-колядець,

А я хлопець-молодець

Я прийшов до вас додому

У ці царськії хороми.

Я ходив, колядував,

Усе думав та гадав,

Чи дадуть мені грошину

Хоч маленьку копійчину,

Чи дадуть мені цукерку,

Ну або ще щось смачненьке…

Колядку гарну знаю я,

Ось моя вся коляда.

листівка з Різдвом Христовим

Бігла теличка да з березничка,

Да й стала.

Я тобі, дядьку, заколядую,

Дай кусок сала!

Бігла теличка да з березничка,

Я й попасу.

Я тобі, дядьку, заколядую,

Дай ковбасу!

Бігла теличка да з березничка,

Забігла до дядька в двір.

Я тобі, дядьку, заколядую,

Дай, дядьку, пиріг.

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога

Да поведу на моріг,

Та й викручу правий ріг,

У ріг буду трубити,

А воликом робити.

Ми колядували,

Ми вас віншували,

Нам ні пиріжечка,

Нам ні шеляжечка,

Нічого не дали.

Посунемо далі;

Де пиріг почуєм,

Там заколядуєм.

листівка вітаю з Різдвом Христовим

Нагадаємо, що зараз саме час подумати, якими подарунками порадувати близьких на свята. "Телеграф" розкрив ідеї подарунків на Новий рік 2025.

Теги:
#Різдво #Колядки