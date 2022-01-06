Прикольні різдвяні колядки дорослим та дітям: вірші про гроші і солодощі

Приготуйтеся до виступу в різдвяну ніч

Новий 2025 рік уже не за горами, але перед ним українці, за новоюліанським календарем, зустрічають ще одне сімейне свято — Різдво 2024. Це час, коли близькі не лише збираються за спільним столом. Різдво Христове завжди славилося багатством традицій та обрядів, серед яких особливе місце займають різдвяні пісні – колядки.

В Україні починають колядувати після сходу першої зірки, у Святвечір 24 ​​грудня. Активніше це відбувається наступного дня з ранку 25 грудня, на саме Різдво. Ходити будинками та квартирами з різдвяними обрядовими піснями та примовками можуть і дівчатка, і хлопчики, і навіть дорослі.

"Телеграф" підібрав найсмішніші та найприкольніші різдвяні колядки для дорослих та дітей, які підіймуть настрій усім. Також ви можете привітати з приходом свята Різдва оригінальними листівками.

Різдвяні колядки 2024/2025 на гроші

Коляд, коляд, коляда! Холод взимку не біда. Двері швидше відчиніть, Нас до себе запустіть! Всі, хто є у вашій хаті, Будуть дужі та багаті! На городі вродять густо І картопля, і капуста, Помідори й огірочки І для сина, і для дочки. Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п'ятака!

Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без меду не така, Дайте, дядьку, п'ятака. Як не дасте п'ятака, Візьму бика за рога. Не давайте копійки, Бо порвуться кишеньки, Будьте, люди, гонорові! Дайте гроші паперові!

Коляд, коляд, колядниця, Дайте тітко похмелиться, Сала, м’яса, ковбаси Та двадцятку на труси!!!

Коляд, коляд, колядниця, Добра з медом паляниця, А пісна не така, Дай, діду, п'ятака. А ти, бабо, гривню, Бо всю воду вип'ю!

Різдвяні колядки 2024/2025 на солодощі

Коляд-коляд-колядець, А я хлопець-молодець Я прийшов до вас додому У ці царськії хороми. Я ходив, колядував, Усе думав та гадав, Чи дадуть мені грошину Хоч маленьку копійчину, Чи дадуть мені цукерку, Ну або ще щось смачненьке… Колядку гарну знаю я, Ось моя вся коляда.

Бігла теличка да з березничка, Да й стала. Я тобі, дядьку, заколядую, Дай кусок сала! Бігла теличка да з березничка, Я й попасу. Я тобі, дядьку, заколядую, Дай ковбасу! Бігла теличка да з березничка, Забігла до дядька в двір. Я тобі, дядьку, заколядую, Дай, дядьку, пиріг. Як не даси пирога, Візьму вола за рога Да поведу на моріг, Та й викручу правий ріг, У ріг буду трубити, А воликом робити.

Ми колядували, Ми вас віншували, Нам ні пиріжечка, Нам ні шеляжечка, Нічого не дали. Посунемо далі; Де пиріг почуєм, Там заколядуєм.

Нагадаємо, що зараз саме час подумати, якими подарунками порадувати близьких на свята. "Телеграф" розкрив ідеї подарунків на Новий рік 2025.