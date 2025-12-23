Платіжки українців зміняться з 1 січня. Хто та за що платитиме більше

До кінця воєнного стану тариф не мінятимуть

Платіжки за газ для промислових споживачів зміняться вже з 1 січня 2026 року. Фіксований тариф на газ для побутових споживачів збережеться (7,96 грн за кубометр від "Нафтогазу"), однак плату за доставку газу нараховуватимуть по-новому.

Що треба знати:

У 2026 році в Україні зростає тариф на транспортування газу для промислових споживачів

Також змінюється принцип нарахування плати за цю послугу для населення

Суми в платіжках не зростуть

Тариф на газ для українців не зміниться, ймовірно, до завершення воєнного стану. Проте вартість доставки газу перерахують для всіх вже з 1 січня. Проте суми у платіжках не зростуть, адже плата за доставку залежить від об'ємів споживання і тарифу "облгазу". Тарифи "облгазів", як і тариф "Нафтогазу", залишаються незмінними.

При цьому змінюються об'єми — тим, хто за минулий газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня) витратив більше блакитного палива, ніж за попередній, доведеться платити більше. Наприклад, якщо родина з 1 жовтня 2023-го по 30 вересня 2024-го "спалила" 600 кубометрів газу, щомісячно вона платитиме за доставку 50 кубів (600 розділити на 12 місяців).

Нормативні мінімальні обсяги для споживачів без лічильників: 39 кубометрів для газової плити, 126 кубометрів для плити з водонагрівачем та 314 кубометрів для опалювальних приладів. Встановлення індивідуальних лічильників допоможе визначити реальний обсяг споживання та уникнути переплат.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов виступив проти запланованого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищення тарифу на розподіл газу. Він як очільник Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до Уряду з проханням про скасування цього рішення.

Раніше "Телеграф" розповідав, жителі якої області України є лідерами з боргів за комуналку. Найбільше боргів українці накопичили за теплопостачання.