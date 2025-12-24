Самая известная локация Харькова: почему большой термометр в центре города стал его символом

Его трудно не заметить

В Харькове есть место, которое каждый житель знает и использует для встреч, но о его истории знают не все — дом, на фасаде которого висит термометр. Это стало символом города.

Этот элемент является самым большим городским термометром в центре Харькова и расположен он возле станции метро "Исторический музей". Ему уже около пятидесяти лет. "Телеграф" решил рассказать историю этой локации.

Как гигантский термометр превратился в культовое место Харькова

Первый термометр был установлен на стене центрального здания в 1976 году. Его электронную часть настраивал инженер Юрий Иванов из Института метрологии. Первый термометр был высок, более 20 метров, и имел технические недостатки.

Он работал до 1990-х, после чего его вывели из эксплуатации. Харьковчанам не нравилось, что символ города перестал работать. В середине 90-х нашёлся спонсор, который восстановил термометр, провёл реставрацию и вернул его в эксплуатацию. Верхняя часть была украшена гербом Харькова, а снизу установили стрелочные кварцевые часы. Термометр светился в темноте в течение суток, но солнечный свет ухудшал видимость температуры.

Современный вид термометра

Третья версия термометра получила светодиодную подсветку и теперь она хорошо видна при любой погоде. Хотя температуру и время можно проверять в смартфоне, термометр все еще остается символом Харькова и любимым ориентиром для встреч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории этого здания. Мы рассказали, что было на его месте раньше.