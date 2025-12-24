Мандарини, гранат, ківі: де вигідно купити фрукти до святкового столу

Які магазини виставили передноворічні знижки

Свята вже близько, і українці продовжують підготовку до святкового столу. Магазини постійно виставляють акційні пропозиції на фрукти та інші продукти, які найбільш мають попит в цей час.

Знижки невеликі, але все одно вдасться трохи зекономити. "Телеграф" показав, де можна купити фрукти, зокрема апельсини, гранат, мандарини та ківі за зниженими цінниками.

В "АТБ" апельсини продають зі знижкою 15% — 1 кілограм коштує 57,90 гривень замість 68,90 гривень.

Знижки на апельсини

У "Сільпо" гранат можна купити за 19,90 гривень кілограм, що на 10% дешевше.

Фрукти для святкового столу

У "Varus" також є вигідні пропозиції на мандарини:

Мандарини Надоркотт продають зі знижкою 20% — 199,90 гривень замість 249,90 гривень;

Мандарини Нова Biberciler можна взяти за 89,90 гривень, а не за 99,90;

Мандарини Клементин — за 69,90 гривень, зекономивши 5 гривень.

Соковиті мандарини за акційною ціною цього тижня

У "Фора" ж можна взяти ківі на 13% дешевше — за 69,90 гривень.

Ківі зі знижкою

