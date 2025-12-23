Від 67 гривень за пачку: де купити вершкове масло по знижці

У якому магазині вдасться не переплатити за продукт

Перед зимовими святами українці активно шукають продукти за вигідними цінами. Особливо популярними стають товари для святкового столу, серед яких вершкове масло займає одне з перших місць.

У мережі "АТБ" зараз діють акції на різні види масла. Часто його купують для бутербродів з ікрою або червоною рибою, які теж продаються зі знижкою. "Телеграф" розповів, на яке масло зараз краще звернути увагу, аби зекономити.

Ось актуальні пропозиції:

Масло 180 г Білоцерківське солодковершкове селянське 72,6% — по акції 66,90 гривень, а раніше коштувало 99,90 гривень;

— по акції 66,90 гривень, а раніше коштувало 99,90 гривень; Масло 180 г Ферма солодковершкове селянське 73% — по акції 84,90 гривень, замість 125,90 гривень;

— по акції 84,90 гривень, замість 125,90 гривень; Масло 180 г Злагода Солодковершкове Селянське 72,7% — по акції 79,90 гривень. Можна зекономити 24,3 гривні;

Знижки на продукт

Масло 180 г Ферма вершкове зі зниженою жирністю 53% еколін — по акції 71,90 гривень, тобто на 20% дешевше;

— по акції 71,90 гривень, тобто на 20% дешевше; Масло 180 г Своя Лінія солодковершкове екстра 82% фольга — по акції 88,30 гривень, а раніше — 103,90 гривень;

— по акції 88,30 гривень, а раніше — 103,90 гривень; Масло 180 г Молокія солодковершкове бутербродне 62% фольга — по акції 86,90 гривень, дешевше на 12,6 гривні.

Масло вершкове

Тривалість акції в магазинах не повідомляють, тому встигнути купити за зниженою ціною можна, поки товари є в наявності.

